Het begin van wat deze zussen ‘de Brabantse stijl’ noemen

De kerk in Oploo heeft een hobo gekocht. Bij de kathedraal van Den Bosch zijn vier viola da gamba’s besteld. Van zulke op het oog prozaïsche aantekeningen gaan de harten van Judith en Tineke Steenbrink sneller kloppen. Want wat moest men in zeventiende-eeuws Brabant met al die instrumenten?

In Holland had je Sweelinck en verder waren de Lage Landen muzikaal gezien een moeras, zeker onder de rivieren. Toch? Dat cliché willen de zussen Steenbrink van Holland Baroque corrigeren. Ze waren er wel degelijk, de Brabantse componisten, en ze floreerden in een rijke culturele wereld. Op Brabant 1653 brengen Holland Baroque en een koor van topzangers die wereld in kaart. Zondag presenteren ze de cd met een concert dat online te volgen is.

„Een hobo? Dan zit er vaak een fagot in de bas. Vier gamba’s: dat duidt op meerstemmigheid. Voor een muzikant zegt zulke administratie heel veel. Zelfs als we niet direct muziek voor die bezettingen terugvinden, ben ik wel zo vrij om die te reconstrueren”, zegt organist Tineke.

„Op mijn twintigste had ik een viool van Hendrik Jacobsz. uit 1690”, vertelt violist Judith. „Na de Italiaanse zijn de Nederlandse violen uit de zeventiende eeuw de beste instrumenten. Hoe kan het dat er hier een hoge vioolbouwschool was, maar geen musici en componisten? Dat beeld klopt niet.”

Benedictus Buns

De centrale figuur in de Brabantse muziekcultuur was Benedictus Buns, ook bekend onder zijn kloosternaam Benedictus à Sancto Josepho. Hij leefde en werkte in Boxmeer, maar had een internationale reputatie: ‘le grand carme’ werd hij in Frankrijk genoemd, de grote karmeliet. Buns heeft een omvangrijk oeuvre nagelaten, zoals een requiem voor twee koren en twee orkesten. Judith: „Dat is precies de formule die Bach gebruikte voor zijn Matthäus-Passion. Gewoon in Boxmeer. Schrijf je zoiets als er in jouw klooster niemand viool speelt?”

Het jaartal 1653 in de cd-titel verwijst naar het stichtingsjaar van het Boxmeerse karmelietenklooster, in opdracht van Buns’ latere broodheer, en zo naar het symbolische begin van wat de zussen ‘de Brabantse stijl’ noemen: rijke instrumentaties, lieflijkheid en „devotie” in de klank, „een sensuele aanbidding” en „bijna lichamelijke liefde voor Jezus” in de teksten. Stilistisch is het al haast hoogbarok – Buns was zijn tijd vooruit. En hij had een kenmerkende „handtekening”, zegt Tineke: „Een bepaalde majeur-mineur-verschuiving in een akkoord vlak voor het einde van zijn stukken.” Rondom Buns was er veel uitwisseling tussen componisten als Cornelis Verdonck en Carl Rosier, die ook op de cd te horen zijn. „Dit het topje van de ijsberg”, zegt Tineke.

Brabants Kloosterjaar

De tweelingzussen groeiden op in het Brabantse Oeffelt, vlakbij Boxmeer. Bij haar eerste orgelbaantje in de Sint-Petrusbasiliek zat Tineke letterlijk op het bankje van Buns: het zeventiende-eeuwse orgel is onder zijn auspiciën geïnstalleerd. 2021 is het Brabants Kloosterjaar en ze beseften: het is nu of nooit. Toen corona de concertagenda leeg veegde zijn ze de bibliotheken ingedoken.

„We wisten altijd al van zijn bestaan, we kenden het Bunskoor in Boxmeer. We wisten dat het er was, maar we wisten niet precies wát er was”, zegt Judith.

Judith (rechts) en Tineke Steenbrink. Foto Wouter Jansen

Behalve Brabantse barok bevat de cd ook gregoriaanse gezangen uit de boeken die Buns samenstelde voor karmelieten- en karmelietessenkloosters en die eeuwenlang gebruikt zijn. Tineke: „In de barok was gregoriaans óók oude muziek, daar wisten ze niet veel meer van, en in zijn voorwoorden gaf Buns heel specifieke uitvoeringsaanwijzingen. Die bundels leggen een wonderlijke cultuur bloot die op deze manier alleen in Nederland bestond, van gregoriaans dat op een barokke manier geharmoniseerd en geritmiseerd is. Wij kijken daar verlekkerd naar, omdat het twee dingen samenbrengt waar wij zo van houden. In de jaren vijftig vonden ze het smakeloos nep-gregoriaans en werd Buns met de grond gelijk gemaakt, maar ik bejubel dat hij dit gedaan heeft. Er ligt hier een heel veld dat maar weinig mensen kennen.”

28/2, 20u, cd-presentatie Brabant 1653 door Holland Baroque live vanuit de Sint-Petrusbasiliek Boxmeer, gratis te zien via de website , YouTube en Facebook. Inl.: www.hollandbaroque.com