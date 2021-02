Heer gaat niet boven vrouw, echt niet

Lezers kunnen soms verrassend reageren op wat in de krant staat, en nieuwe perspectieven openen. Er zijn modes in de zaken waarover lezers zich opwinden; heel lang was dat bloot: „Sinds wanneer zijn de billen van Hans van Manen cultuur?”, wilde een boze lezer weten na een foto in de krant bij een verhaal over een choreografie van Van Manen die stelde: „Billen zijn soms belangrijker dan het gezicht van een danser.”

Tegenwoordig is seksisme, of vermeend seksisme, een steen des aanstoots. In een artikel over het genderneutrale kaartspel van de juriste Indy Mellink (Achterpagina, 3/2) werd verteld dat zij de speelkaarten heer, vrouw en boer vervangen had door goud (gesymboliseerd met goudstaven op de kaart), zilver (munten) en brons (een schild). Zo maakte ze korte metten met de feodale en seksistische hiërarchie in het kaartspel.

Moet dat nou, wat een onzin, reageerden sommige lezers. Eén lezer vond de genderneutrale Gold Silver Bronze-kaarten „gezocht” en in het symbool voor brons op de kaart zag hij een vagina. En nog wel een bronzen vagina. En eenmaal in die gedachtenstroom: waarom zou een bronzen vagina minder waard zijn dan een zilveren? Om dit punt te onderbouwen citeerde de briefschrijver de Schotse dichter Robert Burns: „The Captain bad a guinea for’t,/ The Colonel he bad ten, O.// But I’ll do as my minnie did, / For siller I’ll hae nane, O.” Uit dit korte poëziefragment werd volgens de briefschrijver duidelijk dat een vagina (van brons) „dus meer waard dan zilver” was.

Robert Burns (1759-1796) geschilderd door Alexander Nasmyth. Scottish National Portrait Gallery

Deze intrigerende reactie prikkelde tot nader onderzoek. Om te beginnen naar het gedicht waaruit geciteerd werd. Waar ging dat over, wat stond daar? Het blijkt te gaan om een liedtekst van Robert Burns (1759-1796), waarvan de eerste twee regels luiden „How can I keep my maidenhead, among sae mony men”: hoe bewaar ik mijn maagdelijkheid, tussen zo veel mannen. Een vrouw in dat lied bezingt hoe verschillende mannen geld bieden om haar te ontmaagden. Maar nee, ze doet als haar moeder (minnie), zelfs voor zilver (siller) moet ze er niets van hebben (hae nane). Ze is niet te koop en zal haar maagdelijkheid geven aan een mooie jongen: „I'll gie it to a bonie lad”, zingt ze. De vrouw beslist zelf, niet de man.

Het moge duidelijk zijn dat dit lied een feministische strekking heeft, eerder in lijn met het ‘heer gaat niet boven vrouw’-idee achter het gewraakte alternatieve kaartspel, dan een argument ertegen.

Maar dat is niet alles. Robert Burns was een dichter-boer die Schotlands nationale bard werd. Hij is bekend van romantische liederen zoals ‘For Old Laung Syne’. Hij leefde in de tijd van revoluties, de Amerikaanse en Franse. Dat een heer of vrouw van stand boven een boer gingen, daar moest hij niks van hebben. Hij schreef daar onder meer het gedicht ‘A Man’s A Man For A(ll) That’ over, waarin een onafhankelijk man boven een prins of koning gesteld wordt – ieder mens, ook of die nu arm of slaaf is, is goud (gowd) waard: „The man is the gowd for a’ that.” Waaruit maar blijkt dat lezersreacties nieuwe perspectieven kunnen openen, ook al zijn die totaal tegengesteld aan wat de lezer bedoelde.

