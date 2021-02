Feyenoord laat punten liggen in Groningen (0-0)

Feyenoord heeft woensdag opnieuw punten verspeeld in de strijd om het Europese voetbal. De ploeg van coach Dick Advocaat kwam bij subtopper FC Groningen niet verder dan 0-0. Met name in de tweede helft kreeg Feyenoord de beste kansen, maar het lukte de Rotterdammers niet te scoren.

Afgelopen zondag moest Feyenoord bij FC Twente ook al genoegen nemen met een gelijkspel, toen werd het 2-2. Op de ranglijst staat de Rotterdamse ploeg vierde, met 3 punten minder dan nummer drie AZ. Komende zondag treffen de clubs elkaar in Alkmaar. FC Groningen blijft zesde, met 4 punten minder dan Feyenoord.

Willem II-ADO

Ook de degradatiewedstrijd tussen Willem II en ADO Den Haag heeft woensdagavond geen winnaar opgeleverd. Het duel tussen de nummers 16 en 17 van de Eredivisie eindigde in Tilburg in 1-1. Beide clubs eindigden de wedstrijd met tien man.

ADO speelde door een rode kaart voor Tomislav Gomelt vanaf de 42ste minuut met een man minder. Bij Willem II moest aanvoerder Jordens Peters een kwartier voor tijd naar de kant na zijn tweede gele kaart.

Beide ploegen wisten na de rust te scoren uit een strafschop. Mike Trésor zorgde in de 48ste minuut voor 1-0 waarna Shaquille Pinas na ruim een uur de gelijkmaker maakte. Door de remise kwamen Willem II en ADO op 14 punten, 5 meer dan hekkensluiter FC Emmen en 8 minder dan RKC Waalwijk en VVV-Venlo, die boven de degradatiestreep staan. (ANP)