De slijmzwam is een snelle beslisser

Ook slijmzwammen hebben een geheugen. Of althans: de eencellige organismen, die ogen als een uitgebreid netwerk van buisjes, kunnen op de korte termijn onthouden waar zich voedsel bevindt, en daar naartoe bewegen.

Mirna Kramar en Karen Alim, twee Duitse biofysici, hebben nu ontdekt hoe dat kan: de slijmzwammen ‘coderen’ de locatie in de buisjes waarmee ze hun netwerk vormen. In de buurt van het voedsel worden de buisjes wijder, en zorgen er zo voor dat het slijmzwamnetwerk zich in die richting oriënteert.

Slijmzwammen nemen een bijzondere plek in binnen de biologie. In weerwil van hun naam zijn het geen schimmels, zoals andere zwammen, maar sporenvormende amoeben. Wel vormen ze net als schimmeldraden imposante netwerken en om die reden zijn ze een geliefd studieobject. Zo zijn slijmzwammen in het verleden onder andere gebruikt om de efficiëntie van ruimtelijke inrichting te testen: met behulp van de soort Physarum polycephalum werd het metronetwerk van Tokio gesimuleerd. Maar daarbij bleef de vraag: hoe weten de slijmzwammen waar ze heen moeten?

Intelligente soort

Ook in het huidige onderzoek is een glansrol weggelegd voor Physarum polycephalum. De soort wordt vaak als intelligent omschreven, schrijven Kramar en Alim in wetenschappelijk tijdschrift PNAS, en is heel behendig in het maken van snelle beslissingen, binnen twintig minuten. En dat is opvallend. Want in de praktijk zijn een snel geheugen en daarmee samenhangende snelle beslissingen voorbehouden aan organismen met een zenuwstelsel. Simpelere levensvormen zonder zenuwstelsel hebben over het algemeen alleen trage tactieken om dingen te onthouden en beslissingen te maken. Genexpressie bijvoorbeeld – de mate waarin diverse genen actief zijn of juist in de pauzestand staan – kán functioneren als geheugensteun, maar dat duurt soms wel een gehele dag. Niet handig als je snel bij een voedselbron wilt geraken; die is dan immers wellicht al door een concurrent opgepeuzeld.

Ook chemotaxis – waarmee een organisme zijn chemische omgeving kan waarnemen en zich bijvoorbeeld kan verplaatsen naar de plek met de hoogste concentratie van een bepaalde stof – kan de snelle, ingenieuze bewegingen van Physarum polycephalum niet geheel verklaren.

Zachte wanden

Nu blijkt dus dat slijmzwammen de diameter van hun buisje inzetten voor hun snelle geheugen. In de buurt van een voedselbron komt in de slijmzwam een chemische stof vrij die de gel-achtige wanden van de buisjes ter plekke zachter maakt. Die rekken daardoor op. Deze verwijdingsreactie wordt vervolgens in een ‘golfachtige beweging’ doorgegeven aan de rest van het netwerk, met een snelheid van 15 micrometer per seconde, waardoor steeds meer buisjes oprekken. Andere buisjes, verder van de bron, krimpen juist.

In hun PNAS-artikel beschrijven de onderzoeksters hoe ze bij Physarum polycephalum al na een kwartier de eerste verwijding van de buisjes waarnamen. Na drie kwartier had de slijmzwam zich als gevolg van die gesynchroniseerde bewegingen zodanig gereorganiseerd dat het netwerk zich als geheel in de richting van het voedsel kon bewegen. Na vijf uur was het voedsel vrijwel geheel verzwolgen.