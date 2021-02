‘Dat beeld van het schip met de gouden dukaten klopt niet helemaal’

De beelden van hamsterende bezoekers die over elkaar heen buitelen voor de laatste wc-rollen. Ze staan nog vers op het netvlies. Als een van de weinigen in de detailhandel mochten supermarkten het hele jaar open blijven. Bovendien kookten Nederlanders weer vaker thuis door de horecasluiting. Een topjaar voor de supermarkten. Zou je denken.

Wie de omzetcijfers van Jumbo leest, ziet zich gesterkt in dat idee. De Veghelse keten boekte nog nooit zo’n hoge omzet als vorig jaar: bijna 9,7 miljard euro. Fors meer dan de 8,4 miljard euro uit 2019. Uit het donderdag gepresenteerde jaarverslag van moederbedrijf Jumbo Groep Holding spreekt echter ook een ander verhaal. Van die omzetgroei bleef onder de streep een stuk minder over. Het nettoresultaat lag met 137 miljoen euro, mede door een incidentele belastingreservering, niet eens op recordhoogte.

Belangrijkste reden: de kosten van de pandemie en sluiting van de horeca. Jumbo bestaat niet alleen uit supermarkten. Dochterbedrijf La Place moest een groot deel van het jaar de deuren van de 105 restaurants gesloten houden. Een omzetterugval van 115 miljoen euro was het gevolg.

Jumbo greep in: 23 vestigingen werden definitief gesloten, voor 44 andere restaurants werd de exploitatie aan de Vermaat Groep uitbesteed. Financieel topman van Jumbo Ton van Veen: „Mensen denken dat door corona bij ons het schip met gouden dukaten is binnengevaren. Dat klopt niet helemaal.”

De Jumbo-supermarkten draaiden een recordomzet, dan kun je toch niet spreken van een slecht jaar?

„Je hoort mij zeker niet klagen. Veel ondernemers zouden graag dit soort cijfers willen rapporteren. Niet-essentiële winkels zijn dicht en die omzet vloeit naar supermarkten. Maar als ik zelf de resultaten interpreteer, zeg ik: het is oké. Als percentage van de omzet zijn het bedrijfsresultaat en de winst na belastingen gelijkwaardig aan de afgelopen jaren. Tegenover een goede omzetgroei staan namelijk ook flink toegenomen kosten.

„We hebben fors in de veiligheid van medewerkers geïnvesteerd: in teststraten, extra personeel bij de deur, vaker schoonmaken, goederen die je veilig en verantwoord tot bij de supermarkten wilt krijgen. We hebben zevenhonderd winkels, dan heb je het al over tenminste 100 miljoen euro op jaarbasis. Aan de andere kant hebben we La Place waar we aan het begin van het jaar op 200 miljoen euro aan omzet rekenden, maar op 50 miljoen euro uitkwamen.”

Welk deel van de omzet is echt aan de coronapandemie toe te schrijven?

„Dat is lastig te zeggen. Vooraf rekenden we op een omzet van 9,2 miljard euro, dat werd 9,7 miljard euro. Maar daar gaan de kosten die we door de crisis hebben moeten maken vanaf. Ook draaide La Place dus minder omzet en moesten we daarop 40 tot 45 miljoen euro extra afschrijven.”

Afgelopen jaar sloten 23 vestigingen van La Place en voor 44 restaurants hebben jullie inmiddels een andere uitbater gevonden. Waarom wil Jumbo deze vestigingen niet meer zelf exploiteren?

„We willen nog steeds groeien met La Place, maar door corona zijn we op een andere manier naar ons businessmodel gaan kijken. Het is niet zo dat we bij de overname per se de wens hadden om de restaurants allemaal zelf te runnen. Het ging ons vooral om het merk, het concept en de recepturen. Door de coronacrisis zijn we ons gaan afvragen of we de uitvoering op de vloer zelf willen blijven doen of dat we dat overlaten aan een partner die daar helemaal in thuis is.”

Wordt Jumbo daarmee meer een La Place-franchisegever?

„Dat klopt. En dat kan ook gewoon werken, kijk maar naar Plus en vroeger C1000. We zullen eigenaar blijven van het merk en innovatie en de ontwikkeling van recepten houden we ook in eigen hand. Daarvan profiteren ook onze Jumbo-winkels waar we steeds meer vers, goed eten van horecakwaliteit kunnen verkopen.”

Hoe wilt u vanaf hier dan weer gaan groeien met La Place?

„Dat kan zeker, maar dan gericht op nieuwe vestigingen en buiten Nederland. We hebben nu vrijwel geen eigen restaurants meer die we kunnen uitbesteden. Dus als we verder willen groeien zal dat via nieuwe La Place-vestigingen moeten gaan. Die kunnen uit onze eigen koker komen of van de Vermaat Groep, in Nederland of internationaal. ”

Een andere ontwikkeling die door de pandemie werd versneld, is het doen van online boodschappen. Jumbo zag de omzet op dat vlak verdubbelen naar 500 miljoen euro. Het Veghelse bedrijf opende een derde distributiecentrum, specifiek gericht op de bezorging van online bestelde boodschappen.

In hoeverre verwacht u dat deze ontwikkeling blijvend is?

„Misschien veert het wat terug als de crisis voorbij is, maar deze trend ga je niet meer keren. Wij zitten nu al continu tegen onze capaciteitsgrens aan. Terwijl we net een nieuw distributiecentrum hebben geopend. Dus eigenlijk zou de digitale omzet nog hoger kunnen zijn.”

Jumbo heeft nu een marktaandeel van bijna 22 procent, Albert Heijn 35 procent. Hadden jullie de Deen-supermarkten die onlangs naar Ahold gingen niet ook willen hebben?

„Deen was voor ons een aantrekkelijke partij geweest. In Noord-Holland zijn we relatief ondervertegenwoordigd. Maar we zijn niet in de gelegenheid geweest onze belangstelling kenbaar te maken. We hebben wel echt ons best gedaan om een keer op de koffie te komen bij de familie Deen. Zij hebben echter gekozen voor een Noord-Hollandse oplossing. Daar baal je van, maar dat is hun goed recht.”

Wat is jullie doelstelling voor dit jaar?

„We willen groeien naar 10 miljard euro omzet, maar dat is geen gelopen race. De start van het jaar is goed, maar we hopen voor de samenleving dat de crisis op enig moment toch gaat afvlakken. Bovendien bestond vorig jaar uit 53 weken, dit jaar uit 52. Dat scheelt toch wel 200 miljoen euro aan omzet.”

