‘AstraZeneca probeert de komende maanden toch 180 miljoen vaccins te leveren’

Rode Kruis breidt voedselhulp in Nederland uit

Meer Nederlanders kloppen bij het Rode Kruis aan voor voedselhulp. De organisatie meldt woensdag dat meer studenten, ondernemers en alleenstaande ouders om hulp vragen omdat ze de boodschappen niet meer kunnen betalen.

Sinds het begin van de coronacrisis geeft het Rode Kruis voedselhulp in Nederland. Mensen kunnen een boodschappenkaart krijgen, met daarop een bepaald bedrag om zelf naar de supermarkt te gaan, of een voedselpakket. In mei deelde de organisatie per week 2.200 kaarten en pakketten uit, de komende weken wordt dat uitgebreid naar zo’n 6.000 kaarten per week. Tot het einde van het jaar verwacht de organisatie daar zo’n drie miljoen euro extra voor nodig te hebben, vertelt woordvoerder Iris van Deinse.

Het Rode Kruis is gestopt met de voedselpakketten, wat een samenwerking was met horecaondernemers die hun overschotten doneerden. „We leveren nu voornamelijk de kaarten. Mensen kunnen zo kiezen welke producten ze nodig hebben en die vrijheid is wel zo prettig”, zegt Van Deinse.

Vorig jaar ging het vooral om hulp aan ongedocumenteerden, dak- en thuislozen en arbeidsmigranten. De nood daar is nog altijd erg hoog, stelt het Rode Kruis. Maar daarnaast kloppen steeds meer studenten aan die door het verlies van hun bijbaan het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Ook ondernemers komen in de problemen. Mensen die voorheen een goed salaris hadden, kunnen door hoge vaste lasten en weinig inkomsten niet meer rondkomen.