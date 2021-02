China: alleen patriotten in bestuur Hongkong

Beijing wil door een hervorming van het kiesstelsel alle oppositionele krachten binnen de overheid en het parlement van Hongkong buitenspel zetten. Carrie Lam, de hoogste leider van Hongkong, steunt Beijing daarin.

Volgens Xia Baolong, hoofd van het Bureau voor Hongkongse en Macause aangelegenheden en daarmee de hoogste vertegenwoordiger van de regering van Beijing in Hongkong, moeten er maatregelen genomen worden „om te verzekeren dat het bestuur van Hongkong stevig in handen is van patriotten”. Xia is een trouwe bondgenoot van president Xi Jinping en staat bekend als een hardliner. Xi sprak eind januari al over de noodzaak van patriottisch leiderschap in de voormalige Britse kroonkolonie.

Lam toonde dinsdag op een reguliere persconferentie begrip voor het Chinese standpunt. Zij stelde dat het „glashelder” is dat Beijing het kiessysteem van Hongkong moet hervormen na de politieke onlusten en de demonstraties in 2019.

Op 5 maart opent het Nationale Volkscongres in Beijing zijn jaarlijkse vergadering, daar zal waarschijnlijk worden gestemd over een hervormingsvoorstel. Het Nationale Volkscongres is het parlement van China, een parlement dat over het algemeen alle voorstellen goedkeurt die het krijgt voorgelegd, meestal unaniem.

Nieuwe leider in maart 2022

Vermoedelijk besluit Beijing om het systeem te veranderen voor de verkiezing van een nieuwe leider voor Hongkong. Die staat gepland voor maart 2022. Niet duidelijk is of de in Hongkong bijzonder ongeliefde Carrie Lam zich dan weer voor vijf jaar verkiesbaar stelt. Nu wordt de nieuwe hoogste leider verkozen door 1200 kiesmannen, van wie 117 vertegenwoordigers van de verschillende districtsraden van de stad.

Die vertegenwoordigers zijn nu nog voor bijna 90 procent anti-Beijing: ze werden in november 2019 gekozen in een verkiezing die vooral de brede steun voor de pro-democratische protesten liet zien. De districtsverkiezingen zijn de enige in Hongkong waarbij de bevolking alle vertegenwoordigers kiest. Voor het Hongkongse parlement geldt dat maar voor de helft van de zetels.

Mogelijk worden die 117 kiesmannen in de toekomst toegewezen aan Hongkongse leden van het hoogste politieke adviesorgaan van China, de CPPCC. Die organisatie bestaat volledig uit pro-Beijinggezinde krachten.

Eed van trouw

Hongkong voert later deze week een regel in die bepaalt dat alle leden van de districtsraden een eed van trouw moeten zweren aan de minigrondwet van Hongkong, een nieuwe maatregel in een reeks van snelle acties om de resten van verzet tegen Beijing voorgoed de kop in te drukken. Zo besloten alle pro-democratische leden vorig jaar het Hongkongse parlement te verlaten nadat vier van hun collega’s waren ontslagen. Ook werden de parlementsverkiezingen, oorspronkelijk gepland voor september 2020, met een jaar uitgesteld onder het mom van corona.

Hongkong arresteerde verder ruim honderd activisten, onder wie de bekende mediamagnaat Jimmy Lai. Die kreeg vorige week van de rechter te horen dat hij niet op borgtocht wordt vrijgelaten. Hij moet onder meer terechtstaan voor overtreding van de strenge Nationale Veiligheidswet, die straffen kent tot levenslang.

Ook de vrije media staan onder zware druk. RTHK, een nationale omroeporganisatie vergelijkbaar met de BBC die vaak zeer kritisch heeft bericht over de Hongkongse overheid, heeft zijn directeur moeten vervangen door een ambtenaar zonder enige journalistieke ervaring.

Eric Tsang, binnen de regering van Hongkong verantwoordelijk voor constitutionele zaken, verdedigde dinsdag de oproep tot patriottisme: „Je kunt niet zeggen dat je wel patriottisch bent, maar dat je niet houdt van het leiderschap van de Communistische Partij van China, of dat je dat niet respecteert – dat is onzinnig”, aldus Tsang. „Patriottisme is holistische liefde.”

