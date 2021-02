Ik bel de fysio voor een afspraak. Vraagt de telefoniste: „Voor dezelfde blessure aan uw bovenbeen?”

Ik: „Ja, maar nu aan mijn andere been.”

Telefoniste: „Gelukkig heeft u er maar twee.”

