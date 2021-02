AstraZeneca heeft moeite met massaproductie van vaccins

Hugo de Jonge was er dinsdagavond klaar mee. „Gek” werd hij van AstraZeneca. Nog tijdens de persconferentie kreeg hij te horen dat er opnieuw productieproblemen zijn bij de vaccinfabrikant. De Jonge, die als ‘coronaminister’ zelf ook veel kritiek kreeg: „Astra is een buitengewoon ingewikkeld bedrijf om steady afspraken mee te maken. Er is werkelijk nog nooit een leveringsprognose van ze uitgekomen. Echt nog nooit.”

Pijnlijk was ook dat De Jonge AstraZeneca’s concurrenten wel als betrouwbare partners bestempelde. Hun productieprocessen worden steeds stabieler, zei hij. In de wereld van de beursgenoteerde miljardenbedrijven die farmaceuten zijn, is reputatie goud waard.

Het enige positieve in de zaak was volgens hem dat dankzij extra bestellingen bij die concurrenten de vaccinatiecampagne niet meteen in gevaar kwam. „We komen een heel eind. Maar een halvering hakt er natuurlijk wel in.”

‘Alleen maar minder’

Wat De Jonge dinsdag te horen kreeg, was dat de fabrikant minder dan de helft van de beloofde doses in het tweede kwartaal zou leveren. Dat gold voor alle EU-landen. In het eerste kwartaal moest het bedrijf ook al terugkomen op zijn afspraken.

Deze zondag werd ook bekend dat Nederland deze en volgende week geen vaccins krijgt, in plaats van de afgesproken 217.000. Aan het eind van volgende week zou die ‘correctie’ wel worden goedgemaakt, bezwoer AstraZeneca. Ook andere EU-lidstaten kregen slecht nieuws. En ook daar is de irritatie groot. „Zeer jammerlijk”, zei de Vlaamse minister van Welzijn. „De enige correcties zijn neerwaartse correcties.”

Alle vaccinfabrikanten hebben moeite het productieproces van de grond te krijgen, maar zo moeizaam als het bij AstraZeneca gaat, lijkt het vrijwel nergens te gaan. Voor de duidelijkheid: de problemen hebben geen betrekking op de effectiviteit en de veiligheid van het vaccin. Op dat front was er juist goed nieuws deze week: uit de eerste, voorlopige resultaten van een groot onderzoek in Schotland blijkt dat het vaccin toch uitstekend werkt bij ouderen – iets wat tot nu toe onduidelijk bleef omdat er onvoldoende testresultaten waren.

Het gaat om het niet genoeg kunnen produceren, en vooral ook partijen die worden weggegooid omdat ze niet aan de eisen voldoen. Van een goed vaccin ontwikkelen in het lab naar de massaproductie ervan, blijkt een complex en fragiel proces.

Waar het probleem precies zit, en waarom AstraZeneca er meer last van lijkt te hebben dan andere farmaceuten, is nog steeds onduidelijk. AstraZeneca is daar summier over. Over de „zeer bemoedigende” onderzoeksresultaten in Schotland verscheen dinsdag wel een persbericht op zijn website, over de productieproblemen werd niets gezegd.

Dat leidt tot frustratie bij Europese overheden. Een woordvoerder van VWS zei eerder deze week dat het ministerie over de oorzaak van de correctie helemaal niks gehoord had. „We kregen sec de mededeling, zonder opgaaf van redenen.”

Een woordvoerder van AstraZeneca zei over die correctie dat „door de complexiteit en schaal van vaccinproductie, de batchtesten op kwaliteit en veiligheid en het feit dat we geen voorraad hebben, er kleine variaties in de wekelijkse leveringen mogelijk zijn.”

Die uitleg laat de precieze oorzaak onbenoemd. De halvering die nu weer is aangekondigd, is bovendien bepaald geen kleine variatie. Én de vraag is waarom leveringen aan het Verenigd Koninkrijk niet geraakt lijken.

Minder greep

Kenners van het vaccinproductieproces zeggen dat het op grote schaal, consistent produceren van het AstraZeneca-vaccin lastiger is dan dat van Pfizer en Moderna. Emeritus hoogleraar Farmaceutische Biotechnologie Huub Schellekens: „Dat vaccin wordt via de biologische weg gemaakt [het opkweken van virusdeeltjes in menselijke cellen]. Het Pfizer- en Modernavaccin wordt via chemische synthese gemaakt. Dat is minder complex en geeft minder in kwaliteit variërende producten.”

Maar, zegt hij ook, AstraZeneca lijkt tegelijkertijd minder greep te hebben op het proces. Bij het Europees geneesmiddelenbureau heeft de fabrikant uitgebreid moeten beschrijven hoe het op grote schaal zijn vaccin gaat produceren. In de ingediende, openbare omschrijving zitten volgens hem veel gaten. AstraZeneca moet nog veel data aanleveren en diverse aanpassingen aan het proces doen, zegt hij, en dat duurt nog wel even. Schellekens: „Het hele verhaal van AstraZeneca komt nogal amateuristisch over. Onder normale omstandigheden was het denk ik nooit goedgekeurd door het EMA.”

Woensdag zei AstraZeneca dat het de problemen gaat proberen op te lossen door onder meer zijn „wereldwijde productienetwerk” in te zetten. Dat impliceert dat vaccins mogelijk uit India of de Verenigde Staten worden gehaald, waar de farmaceut eveneens grote fabrieken heeft. In de contracten die het bedrijf met de Europese Commissie heeft gesloten staat dat alleen fabrieken binnen Europa zouden leveren.

AstraZeneca wil nu zijn „wereldwijde productie- netwerk” in gaan zetten

Dat AstraZeneca nu bereid lijkt daarvan af te wijken, is een teken dat het de verzuurde relatie met EU-landen niet nog verder op het spel wil zetten. Tegelijk ontstaan mogelijk nieuwe problemen. Kunnen die landen wel vaccins missen? Zijn daar dan geen problemen? Mogen ze überhaupt verscheept worden? De fabriek in India was oorspronkelijk bedoeld voor productie voor India en omliggende – vaak armere – landen.

De woordvoerder kon op deze vragen woensdag geen antwoord geven. „We gaan niet in op bewegingen in onze productieketen.”