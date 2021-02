Arlo Parks: ‘Nu is het moeilijk, maar de toekomst wordt beter’

Niet vaak spreekt een muzikant zich zo stellig uit als zangeres Arlo Parks. Ze zegt volmondig dat de gitaar het „coolste instrument” is dat ze kent. Ooit was die mening vanzelfsprekend in popmuziek, maar in dit digitale tijdperk verkiezen veel muzikanten de laptop. Volgens de 20-jarige Parks is het nog steeds de gitaar die haar zangpartijen het best ondersteunt, die haar de meeste mogelijkheden geeft en het bovendien mogelijk maakt om de liedjes ook solo uit te voeren. En dat terwijl ze begon met pianoles, op haar achtste. Het was via bands als The Pixies en Beach House dat puber Parks de stoer- en coolheid van de gitaar ontdekte.

„De gitaar is belangrijk voor me”, zegt ze over de telefoon vanuit haar huis in Londen, en ze somt nog een paar gitaarhelden op, zoals Nick Drake en Elliott Smith. „Hij is akoestisch of elektrisch of je kunt zijn geluid manipuleren, tot hij niet eens meer klinkt als een gitaar. Al die mogelijkheden hebben we op mijn album uitgeprobeerd.”

Ze heeft het over haar album Collapsed in Sunbeams, dat begin deze maand verscheen. Al voordat het debuut uitkwam, werd Parks in Engeland uitgeroepen tot ‘stem van een generatie’. Dit omdat ze de onlustgevoelens en persoonlijke kwesties aansnijdt die meer mensen van haar leeftijd bezighouden.

Als Parks de stem van een generatie is, dan klinkt die stem niet opruiend of uitdagend. Haar zangpartijen zijn verhalend en hebben een lome cadans. De muziek is vredig en intiem, met klanken die kabbelen en stromen, maar niet steken. Binnen deze veilige wereld vertelt Parks over onveilige onderwerpen. Thema’s als depressie en seksuele identiteit komen voor in liedjes als ‘Black Dog’ en ‘Hurt’.

Dit ‘Hurt’ heeft een tweeledige boodschap. De tekst verwijst naar psychische nood („Pain was built into his body/ Heart so soft, it hurt to beat”), maar de muziek heeft een aantrekkelijke swing dankzij de hiphop-beat, die tussen ploppende bassen en troostrijke vocalen door naar de voorgrond struikelt. Ze noemt de Britse groep The Smiths als voorbeeld voor dit nummer. „Ook bij The Smiths hoorde je het contrast tussen droevige tekst en een opwekkend ritme, in hun muziek.” Het lied wijst vooruit naar de toekomst, zegt ze. „Je kunt het optimistisch noemen. Nu is het moeilijk, maar de toekomst wordt beter.”

Patti Smith

‘Hurt’ is het enige liedje met een echte drummer. Want afgezien van haar getokkelde gitaar werden de liedjes goeddeels met elektronische hulpmiddelen opgenomen, door producer Luca Buccellati. De twee werken samen, maar toch apart. „Luca gaat op tijd naar bed en ik pas om vijf uur in de ochtend. Ik werkte ’s nachts door met wat hij overdag gemaakt had. Daarna stuurde ik hem instructies, die hij ’s ochtends kon verwerken. Ik schreef bijvoorbeeld ‘ik wil een krokanter geluid op de hihat’. Daar zorgde hij dan voor.”

Parks is Nigeriaans (haar vader) en Frans (haar moeder). Haar geboortenaam is Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho. Ze is nu popzangeres, maar dat lag niet voor de hand. Ooit wilde ze dichter worden, ze trad vervolgens op met ‘spoken word’ en plotseling maakte ze muziek. „Het begon toen ik Patti Smith hoorde, en ontdekte dat je muziek met gedichten kunt combineren.” Ze zat in haar slaapkamer achter de computer met daarop muziekprogramma Garageband. „Ineens kon ik mijn gezongen gedachten versmelten met muziektracks.”

Haar belangstelling voor poëzie begon op de middelbare school, door het werk van Sylvia Plath en beat poet Allen Ginsberg. Sindsdien schrijft Parks gedichten. Ze weegt nauwkeurig af welke woorden ze wel en niet gebruikt. „Ik zing of neurie de woorden, om te horen hoe ze klinken. Zo onderzoek ik of het woord past in een gezongen vorm.” Is er een woord dat ze nooit zou kiezen? Zonder aarzelen: „Additional. Ik weet niet waarom, maar ik vind het een naar woord.”

Black dog

Parks houdt niet van metaforen. „Ik zou er geen liedje op kunnen baseren. Een lied moet voortkomen uit de realiteit, niet uit een zinnebeeld.” Waar ze, na even nadenken, aan toevoegt: „Dat klopt niet helemaal, ‘black dog’ is een metafoor. En daar heb ik over geschreven.”

De ‘black dog’, een ook in het Nederlands ingeburgerde term voor depressie, komt voor in het gelijknamige liedje, waarin ze de ‘wreedheid’ van de aandoening bezingt („It’s so cruel/ What your mind can do for no reason”). De ik-persoon ziet hoe een dierbare lijdt, en zingt: „I take a jump off the fire escape/ To make the black dog go away.”

Ook hier is er een contrast, tussen de emoties in de tekst en hun zachtaardige verpakking.

Een enkele keer schemeren pijnlijke gevoelens door in Arlo Parks’ stem. In ‘For Violet’, over een vriendin in moeilijke omstandigheden, trekt een onwillekeurige trilling door de woorden, alsof Parks haar stem niet in bedwang hield.

Want al werd ze sinds 2019 – toen ze haar EP Super Sad Generation uitbracht – een ‘spreekbuis van haar leeftijdgenoten’ genoemd, ze komt luchtiger over dan de personages in haar liedjes. Zelf is ze ‘gezegend’ met ouders die haar biseksualiteit vanzelfsprekend vonden. „Ik voel me comfortabel met mezelf. Ik ben zoals ik ben, ik denk er niet te veel over na.”

Ze zoekt en vindt houvast in woorden. Het kiezen van een artiestennaam was dan ook belangrijk. De voornaam was er, maar de tweede naam bleek moeizaam. „Mijn vriendinnen werden gek van me. Op een dag waren we in het park, en een vriendin zei: ‘Het is zomer, we zijn in het park, en jij zit te kniezen over een naam. Toen viel eindelijk het kwartje.”

