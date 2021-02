Daniel de Ridder: ‘Als profvoetballer had ik al moeten gaan studeren’

In het prachtige huis dat Daniel de Ridder bewoont in de Amsterdamse binnenstad, herinnert maar weinig aan een levendige voetbalcarrière. Er hangt kunst aan de muur, een gitaar in de hoek wacht op gezelschap en een plaat van Bob Dylan staat gebroederlijk naast een grote poster van de film Instinct.

Het enige aandenken aan de carrière die De Ridder (36) langs onder meer Ajax, Celta de Vigo en Birmingham City voerde, is een ingelijst shirt van zijn debuut in de Champions League. „Die heb ik op moeten hangen van een vriend van me”, zegt hij. „Eigenlijk denk ik ook: waarom hangt dat ding daar? Ik heb veel te danken aan voetbal, maar het is niet datgene waarmee ik m’n leven volledig wil vullen. Dus om nou allemaal shirts of medailles op te hangen … Ik wil door.”

„Het klinkt een beetje neerbuigend, maar het is toch ook tragisch als je je hele leven in dezelfde omgeving blijft hangen, dat je als voetballer klaar bent met je carrière en dan de rest van je leven over voetbal gaat praten in tv-programma’s. Althans, zo denk ik erover. Het lijkt mij zonde om je hele leven maar met één ding bezig te zijn en nooit de kans te krijgen om iets anders te proberen, om welk vakgebied het ook gaat. Dat had mij ook kunnen overkomen, het is ook gemakkelijk en comfortabel. Maar het heeft wel een bepaalde tragiek, toch?”

Nadat De Ridder in 2015 na een periode bij SC Cambuur stopte als prof, was hij voetbalanalist bij de NOS en liep hij mee met de trainersstaf van Ajax Vrouwen. In 2018 besloot hij het roer om te gooien: hij ging rechtsgeleerdheid studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Het voelde als „een bevrijding”.

Kun je dat gevoel uitleggen?

„Ik voetbalde van m’n vierde tot m’n 31ste. Toen ik stopte, merkte ik dat m’n hele identiteit toch wel erg vervlochten was met dat spel. Het is zwaar om dat achter je te laten. Ik ben bijvoorbeeld ook dingen gaan doen op tv, maar dan blijf je in dat wereldje hangen, terwijl je een mooie gelegenheid hebt om iets compleet anders te doen. Toen ik begon met studeren voelde het als een nieuw begin, alsof ik in een andere wereld was terechtgekomen. Het zorgde ervoor dat ik afscheid kon nemen van dat andere deel van m’n leven. In dat opzicht is het een bevrijding.”

Wilde je altijd al studeren?

„Als kind was mijn droom allereerst om profvoetballer te worden, maar toen ik de film A Few Good Men had gezien, wilde ik advocaat worden. Maar goed, dat was zo’n jongensdingetje. Tijdens m’n carrière vroeg ik me wel af of ik niet moest gaan studeren, maar ik was ook een soort nomade. Ik ben nooit zo lang ergens gesetteld dat ik besloot om naar een universiteit te gaan. Dat had ik wel moeten doen, het is goed voor mij om niet alleen maar met één ding bezig te zijn.”

Dan zou men hebben gezegd dat jij je te weinig op voetbal focuste.

„Misschien wel, maar dat verwijt kreeg ik ook toen ik op het gymnasium zat. Ik heb veel dingen uitgesteld omdat ik dat gymnasiumdiploma wilde halen. Later kreeg ik het verwijt dat ik wel eens uitging na een wedstrijd. Je krijgt altijd wel een verwijt.”

„Als ik in de kleedkamer met veel vragen zat, moest ik dat temperen, binnenhouden. Dan ga je binnenvetten en sta je verstijfd en met tegenzin in het veld. Ik denk dat ik dat deel van mezelf kwijt had kunnen raken als ik had gestudeerd tijdens m’n carrière.”

De charme van discussies

Enthousiast vertelt De Ridder over de bachelor en zijn sociale contacten op de universiteit. Aan de „vluchtige” voetbalwereld hield hij maar weinig vrienden over. Hij praat geanimeerd over stampvolle tentamenzalen voor de coronaperiode, de charme van discussies over colleges in de pauze en hoe hij genoot van het vak constitutioneel recht.

Je haalde eens, zo’n beetje als enige van al die honderden rechtenstudenten, een tien voor een tentamen. De topsportmentaliteit zit dus er nog altijd in.

„Het is altijd een soort gevecht tegen jezelf. Ik had toch al zestien jaar niet geleerd. Je brein wordt ook wat langzamer en je moet het opnemen tegen veel jongere studenten. Ik vind het leuk om aan mezelf te bewijzen dat ik het nog kan.”

Verpest een mislukt tentamen je dag?

„Ik ben een streber, dat moet ik eigenlijk wat afleren. Dat komt ook vanuit mijn overlevingsmodus bij Ajax en op het gymnasium, altijd het beste uit jezelf willen halen. Al heb ik nu liever dat ik een vak begrijp dan dat het cijfer heel hoog is. Ik doe dit niet om straks cum laude te slagen, maar om mezelf te verrijken en van het proces te genieten.”

De Ridder zegt dat de studie hem heeft veranderd. „Ik ben vrij temperamentvol, bij rechten leer je dingen objectief te beoordelen. Dat kan je ook toepassen in je eigen leven, je kan alle belangen afwegen. Ik word daar milder van.” Lachend: „Je moet alleen oppassen dat je niet doordraait en alles juridisch oplost.”

Ben je nu gelukkiger dan tijdens je voetbalcarrière?

Na een stilte: „Ja. Ik denk het wel.”

Terwijl prof zijn je droom was.

„Ik miste volwassenheid. Ik had op m’n achttiende geen mensen om me heen die dat wereldje kenden, mij met beide benen op de grond konden houden en hielpen relativeren. Dan ga je er ook erg onder lijden. Als je je niet helemaal op je plek voelt en op jonge leeftijd nog niet zo professioneel bent dat je de hardheid van dat wereldje een beetje op afstand kan houden, is dat lastig.”

Niet meer die wereld en de druk, zit daar het geluk in?

„De druk van een tentamen maken of in een stadion voetballen verschilt niet eens zo, vind ik. Je wilt gewoon je best doen. Alleen: hoe minder druk ik voel, hoe beter het gaat. Ik voelde de verkeerde druk als voetballer, vooral in het begin.”

„Ik vond het voornamelijk niet leuk om te werken voor mensen die mij niet konden inspireren. Als ik die klik mis met mijn baas en geen vertrouwen voel, ga ik lijden. Dat is mijn makke. Dat had ik op latere leeftijd minder, toen begreep ik dat je ook kan genieten zonder die klik. Nu zijn er vaker mensen, zoals hoogleraren, die me inspireren.”

Op de vraag of hij na zijn studie ook daadwerkelijk iets met rechten zou willen doen, antwoordt De Ridder bevestigend. „Ik wil iets doen waarvan ik geniet en wat een doel geeft.” De combinatie tussen sport en rechten trekt hem op dit moment niet. „Maar dat is bedrieglijk, want ik kan die kant van mezelf niet ontkennen. Er zit natuurlijk een sporter in mij.”

Zie je jezelf over een paar jaar bijvoorbeeld als advocaat?

„Ja, maar ik weet nog niet in welke vorm. Ik ga niet bij een groot advocatenkantoor vijf dagen per week keihard knallen. Ik zou een ander traject ambiëren dan ‘normale’ studenten, maar ik wil graag hard werken om het vak te leren.”

„Het zou ook kunnen dat ik na m’n studie besluit dat ik geen advocaat wil worden, maar een bedrijf begin en m’n juridische kennis gebruik als achtergrond.”

De Ridder moet zijn pad voor de komende jaren nog uitstippelen – misschien slaat hij hierna wel een compleet andere weg in en gaat hij kunstgeschiedenis studeren. „Het is gek om nooit eens te reflecteren op waar je bent in je leven, en of je niet een andere uitdaging moet hebben. Daarom ben ik zo blij dat ik dat kan doen. Het is alsof ik een tweede leven kan beginnen.”

Je hebt nog een leeg canvas voor je.

„Ja. Soms is het wel prettig om een vast punt aan de horizon te hebben waar je naartoe ploetert. Als je dat niet hebt, is dat lastig. Maar het is ook een luxe.”