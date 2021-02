Als hij toch al straf kreeg, kon hij het net zo goed doen

Vroeger moesten Jasper en Rafael lachen om vrienden die veertig werden, of tien jaar later werden ze vijftig, en dan moesten ze ineens op Facebook de trotse foto’s delen van hun mannenfietsvakantie naar de Ardennen of Frankrijk, waar ze op een dorpspleintje genoten van één welverdiend lokaal biertje, de fietshelmen nog op, boven die schijnheilige verlopen hoofden, in een desperate poging te verhullen hoe ze de jaren ervoor hadden geleefd – alsof Jasper en Rafael er niet bij waren geweest tijdens de avonden waarop ze zich gezamenlijk hadden volgeschrokt met alles wat er te vinden was aan drank en spijzen en wat ze verder nog aan geestverruimende genotsmiddelen in hun neus dan wel mond konden stoppen.

Dit is het 21ste deel van een feuilleton van schrijver Robert Vuijsje over een samengesteld gezin in Almere en Amsterdam.

Nu hadden Jasper en Rafael een wandelafspraak, dat was de nieuwe stijl. Het was de eerste van twee: de dag erna volgde Jaspers wandelafspraak met Michael. De voorbereiding bestond niet meer uit het vinden van het juiste restaurant, nu moest worden bedacht wat de beste wandelplek was. Rafael had het Vondelpark aangevraagd. Hij zei er nog bij dat hij dit alleen deed omdat het tegenwoordig niet anders kon.

„Dus jij wilde weten wat je moet doen?”, vroeg Rafael. Ze wandelden langs de grote vijver bij de ingang aan de Van Eeghenstraat. „Je vrouw doet boos terwijl je niet eens iets hebt misdaan, behalve bij die Samantha langsgaan voor je werk. En daar wilde zíj iets van jóú. Het was niet omgekeerd. Samantha is de helft jonger dan wij en ze wil nog steeds erotiek beleven met jou – en jij weet niet wat je moet doen?”

„Wij zijn nu allebei vijftig.” Jasper stopte even met wandelen. „Had jij niet gedacht dat we nu over andere dingen zouden praten?”

Rafael feliciteerde hem. Jasper was twee keer zo oud als 25 jaar geleden, maar de vrouwen die werden besproken, hadden dezelfde leeftijd gehouden. „Waar wil je dan over praten”, vroeg Rafael. „Weet je nog dat we het vroeger hadden over: later, als we groot zijn? Later bestaat niet en we worden nooit groot.”

Voor de wandelafspraak met Michael moest Jasper naar IJburg. Ze liepen langs het water. Jasper vroeg waarom het hier altijd waaide, zelfs nu de lente al was begonnen in februari. Michael vroeg of Jasper naar Leven en Dood had geluisterd, de podcast die hij was gestart nadat zijn vader overleed aan de Cor. „Nu heb ik geen ouders meer”, zei Michael. „Niemand meer op de wereld die onvoorwaardelijk van me houdt. Als ik een nare droom had, belde ik nog steeds mijn vader. Doe jij dat ook? En wie bel ik nu? Niemand. Maar ik ben niet eenzaam, hoor.”

Jasper vroeg of Michael wilde weten wat Rafael had gezegd. „Volgens Rafael is het simpel”, legde Jasper uit. „Monique denkt toch al dat ik iets heb gedaan met Samantha. Als ik sowieso de straf krijg, alsof ik schuldig ben, kan ik beter die seks buiten de deur verzilveren. De prijs ervoor heb ik toch al betaald.”

„Ik kan me niet eens herinneren wanneer ik voor het laatst een vrouw aanraakte”, zei Michael. „Maar ik ben niet eenzaam, hoor.”

Michael begon aan een lange monoloog over wat hij het moeilijkste vond aan deze tijd. Hij wist niet hoeveel grote reizen er voor hem zouden komen of hoeveel keer hij nog een nieuwe vrouw zou beminnen. Of hij nieuwe vriendschappen zou sluiten of dat hij het moest doen met wat er nu was? En wanneer hij zijn leven eindelijk kon voortzetten? Of zou het voor altijd zo blijven?

Michael zette zijn zonnebril af en daarna weer op. „Hoeveel lentes heb ik nog tegoed?”

„Maar je bent niet eenzaam?”, vroeg Jasper.

„Zeker niet”, zei Michael.

De derde wandeling maakte Jasper alleen. Vanaf zijn huis had hij een rondje gevonden dat precies een uur duurde. Hij stopte bij een bankje op het Museumplein en keek op zijn telefoon nog één keer naar de laatste berichten die Samantha had gestuurd.

‘Wat is er?’

‘Ben je bang of zo?’

Ze waren van drie dagen geleden. Jasper had nog niet geantwoord. Nu schreef hij: ‘Nee hoor.’

‘Kom maar op.’