Ajax verkoopt Quincy Promes voor 8,5 miljoen aan Spartak Moskou

Quincy Promes maakt het voetbalseizoen af in Rusland. De international vertrekt voor minimaal 8,5 miljoen euro naar Spartak Moskou. De transfersom kan op basis van variabelen oplopen tot 11 miljoen euro. Alleen een medische keuring kan een transfer nog tegenhouden, zo maakt de Amsterdamse club woensdag bekend.

De aanvaller vertrekt uit Nederland terwijl het Openbaar Ministerie (OM) hem verdenkt van betrokkenheid bij een steekpartij. Half december werd Promes aangehouden omdat hij een neef in de knie gestoken zou hebben met een mes. Het slachtoffer liep daarbij zwaar letsel op. De Ajax-aanvaller zat na zijn arrestatie twee dagen vast, maar werd in afwachting van het proces vrijgelaten. Justitie beschouwt Promes sindsdien als verdachte. Aanvankelijk ontkende Promes aanwezig te zijn geweest op het plaats delict - een georganiseerd familiefeest in Abcoude - maar daar kwam hij later op terug. Ten overstaan van zijn medespelers ontkende hij het slachtoffer te hebben gestoken, waarna Promes weer in actie kwam voor het eerste elftal van Ajax.

Als de rechter Promes schuldig bevindt aan mishandeling met zwaar lichamelijk letsel, kan hij een celstraf tot vier jaar krijgen. Het OM liet eerder deze maand weten dat Promes vrij is om naar het buitenland te verhuizen. „Mocht hij naar een ander land gaan dan staat dat noch het onderzoek noch een eventuele vervolging in de weg”, aldus een woordvoerder. Als justitie Promes wil verhoren, is hij verplicht daar gehoor aan te geven - al dan niet via een videolink. Ajax wilde woensdag niet zeggen of het uitbetalen van de variabele transfersom afhangt van een eventuele veroordeling.

Terugkeer bij Spartak Moskou

In Rusland keert Promes terug bij de club waar hij tussen 2014 en 2018 grote successen kende. De aanvaller behaalde in 2017 het kampioenschap met Spartak, werd topscorer van de Russische competitie en verkozen tot beste speler van het seizoen. Na vier jaar in de hoofdstad te hebben gespeeld vertrok hij in 2018 naar het Spaanse Sevilla. In Andalusië groeide hij niet uit tot de dragende speler die hij in Rusland was. Ajax toonde interesse en de aanvaller had wel oren naar de club waar hij eerder in de jeugdopleiding speelde.

De Amsterdamse clubleiding betaalde in 2019 zestien miljoen euro om Promes in te lijven. Tijdens zijn eerste seizoen in de Johan Cruijff Arena vormde Promes een succesvolle tandem met Hakim Ziyech. Promes maakte dankbaar gebruik van de voorzetten van zijn Marokkaanse collega - mede daardoor scoorde hij twaalf keer in competitieverband en vier keer in de Champions League-campagne. Dit seizoen was Promes minder beslissend en belandde hij vaker op de bank. Na de belangstelling van Spartak Moskou sorteerde Ajax voor op zijn vertrek door buitenspeler Oussama Idrissi de rest van het seizoen te huren.