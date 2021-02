86-jarige vrouw betrokken bij fataal auto-ongeluk Coevorden

Een 86-jarige automobilist was betrokken bij de aanrijding dinsdag in het Drentse Coevorden die twee achtjarige meisjes fataal werd. Dat meldt de politie woensdag. De kinderen staken de straat over en werden door de auto aangereden. Ze overleden ter plekke.

De bestuurder heeft bij de politie een verklaring afgelegd. Ten tijde van het ongeval reed achter haar nog een auto, die vermoedelijk ook bij de aanrijding betrokken is geweest. Achter het stuur van dat voertuig zat een negentienjarige vrouw uit Emmen. Ook zij is door de politie gehoord. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.

De aanrijding gebeurde op de Europaweg. Volgens RTV Drenthe hebben buurtbewoners nog geprobeerd de meisjes te reanimeren. Een derde kind, het zusje van een van de slachtoffers, zou het ongeval hebben zien gebeuren. Zij bleef fysiek ongedeerd.

Burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden zegt tegen de Drentse televisiezender dat het „tragische ongeluk leeft in de regio”. Hoewel hij naar eigen zeggen veel leed gewend is, komt dit ongeval „wel heel dicht bij huis. Ook omdat ik zelf ouder ben.”