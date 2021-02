23.000 kilo cocaïne onderschept in Hamburg en Antwerpen, bestemming Nederland

Bij twee op drugs gerichte zoekacties in de havens van Antwerpen en Hamburg is in anderhalve week tijd ruim 23.000 kilo cocaïne onderschept. De drugs waren bestemd voor de Nederlandse markt, meldt de politie woensdag. De gevonden drugs zouden een straatwaarde hebben van ruim 600 miljoen euro.

Op vrijdag 12 februari vond de douane 16.174 kilo cocaïne in drie containers in de haven van Hamburg. De drugs waren verstopt in 1.728 blikken met plamuur, wat gebruikt wordt om scheuren en gaten in muren glad te strijken. Het transport was vanuit Paraguay via de Marokkaanse havenstad Tanger en Rotterdam de Noord-Duitse havenstad binnengekomen en had als eindbestemming Nederland. Zaterdag werd in de haven van Antwerpen nog eens 7.200 kilo cocaïne gevonden in een container met blokken hout. Ook dit transport was bestemd voor de Nederlandse markt.

De geadresseerde van de vrachtbrieven van de transporten waar de verdovende middelen in zaten is een 28-jarige man uit Vlaardingen. Hij is woensdagochtend door de politie aangehouden. Volgens de politie gaat het om de grootste drugsvangst ooit met een Nederlandse bestemming. Bij de acties werd samengewerkt door de politie, douane en de openbaar ministeries van Nederland, Duitsland en België.

Dinsdag werd in de haven van Rotterdam ruim 1.500 kilo heroïne gevonden, de grootste vangst van die drugs ooit in Nederland. De partij had een straatwaarde van zo’n 45 miljoen euro en zat verstopt in een container met Himalayazout, die afkomstig was uit Pakistan.