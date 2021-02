#125 De zoektocht naar de batterij van de toekomst

De afstandsbediening, je elektrische fiets of je smartphone. De batterij is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Batterijtechnologie ontwikkelt zich razendsnel en iedereen lijkt op zoek naar de superbatterij. In deze aflevering legt wetenschapsredacteur Laura Wismans ons alles uit over hoe batterijen werken en neemt techredacteur Marc Hijink ons mee naar Tesla’s batterijfabriek. Want wat gaat de batterij in de toekomst betekenen?

Presentatie: Lucas Brouwers

Gast: Laura Wismans & Marc Hijink

Productie en montage: Nina van Hattum

