Zeker 50 doden bij rellen in drie Ecuadoriaanse gevangenissen

Zeker vijftig personen zijn dinsdag omgekomen bij rellen in drie Ecuadoraanse gevangenissen, meldt de nationale politie op Twitter, zonder verdere details te geven. De regering spreekt van „een gecoördineerde actie van criminele organisaties om geweld te veroorzaken in gevangenissen in het land”.

Volgens nieuwssite Telesurtv is het geweld het resultaat van vetes tussen rivaliserende bendes. De geweldsspiraal zou maandagavond zijn opgelaaid en duurde dinsdag nog voort. Gevangenisbewaarders zouden daarbij zijn gegijzeld, maar uiteindelijk weer zijn vrijgelaten. Speciale politietroepen zijn vervolgens de gebouwen binnengedrongen. Volgens persbureau Al Jazeera zijn sommige gevangenen gedood met geweren en messen. Op beelden die op sociale media circuleren is te zien dat gevangenen zich op het dak van een gevangenis hadden verzameld.

Het gaat om penitentiaire inrichtingen in de provincies Guayas, Azuay en Cotopaxi. President Lenín Moreno schrijft op Twitter dat het geweld gelijktijdig uitbrak en dat de minister in nauw overleg met de politie optreedt om de rust in de gevangenissen te doen wederkeren.

Gevangenisrellen en geschillen tussen rivaliserende bendes komen met enige regelmaat voor in Ecuador. In december werden vijf gevangenen gedood bij een vechtpartij in een gevangenis in de stad Latacunga.