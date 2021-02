Zangeres van Altin Gün zit euforisch thuis achter de synthesizer, in plaats van op tour in Amerika

Ze klapt het scherm van haar laptop zo dat haar hoofd uit beeld verdwijnt en de Omnichord zichtbaar wordt. Merve Daşdemir, zangeres en toetsenist van de Nederlands-Turkse band Altin Gün, bespeelt het witte elektronische instrument door met één knop een akkoord te selecteren en met haar linkerhand langs een metalen laddertje te roetsjen. En hop, daar klinkt een zangerig akkoord in de elektronische versie van het gewenste instrument: piano, orgel, strijkers, wat je wilt. Typisch jaren tachtig. Typisch voor het gloednieuwe album Yol ook.

Maar zo typisch was dat tot een jaar geleden helemaal niet. Op de vorige twee albums van Altin Gün, On (2018) en Gece (2019), zocht de band de sound liever een decennium vroeger en vermengde Turkse traditionals met funk en psychrock. Dat leverde internationaal succes op. Gece werd genomineerd voor een Grammy, ze kregen uitnodigingen voor de grootste festivals in Amerika en Japan. Ze boekten een tour, zouden samenwerken met de geestverwante succesvolle band Khruangbin.

Ik heb een enorm reservoir aan Turkse traditionele muziek in mijn hoofd

Corona joeg een streep door wat hun jaar had moeten worden, ze werkten ieder vanuit huis aan een nieuw album. Daşdemir leende de Omnichord van bassist en band-oprichter Jasper Verhulst en door het individuele thuiswerk kregen drumcomputers en synthesizers de overhand op YolTurkse traditionals zijn nog steeds het uitgangspunt. Daşdemir werkte aan liedjes die al sinds haar jeugd in haar hoofd zitten. „Die eerste drie maanden van de lockdown waren geweldig.”

Wat is er zo leuk aan verplicht thuis zitten?

„Ik werk het liefst alleen. In de band was nooit tijd om rustig aan muziek te werken, we waren altijd op tour. Ik hou ervan om drie uur lang te klooien aan een geluid, dat kan niet met een band in een studioruimte. Dus die eerste drie maanden was ik euforisch. Volgens mij hebben we met dit album veel meer onze eigen stem gevonden als band. Ik heb zelf ook niet eerder zo veel bijgedragen aan een album als nu. Zes van de liedjes zijn ideeën die ik al heel lang had.”

Waar komen die liedjes vandaan?

„Ik heb gewoon een enorm reservoir aan Turkse traditionele muziek in mijn hoofd, hoewel ik zelf eigenlijk veel meer volgens de westerse poptraditie zing. Vanaf dat ik Engels begon te snappen, werden sterke vrouwen als Tori Amos en Kate Bush mijn voorbeelden. Maar ik ben opgegroeid in Istanbul met altijd veel muziek in huis, voornamelijk Turkse liedjes.

„De tweede single van het album, ‘Yüce Dağ Başında’, is een traditional van honderden jaren oud. Ik ken het uit mijn favoriete film Ah Nerede waarin de hoofpersoon het zingt terwijl ze vogels voert op het balkon. Jasper (Verhulst) stuurde een groove op de 808 drumcomputer die perfect paste, ik speelde er een paar disco-akkoorden bij en dat is het. Op die manier hebben we het hele album gemaakt, door elkaar constant ideeën te sturen in een dropbox.”

Toch moet het ook een frustrerend jaar zijn geweest. Rond de Grammy Awards, in januari 2020, was steeds te horen dat jullie nu echt het internationale succes gingen oogsten.

„We stonden geboekt voor Coachella festival (250.000 bezoekers) en Bonnaroo (80.000 bezoekers) in Amerika. We hadden een studio in Malibu geboekt, aan het Californische strand zouden we een album opnemen. We zouden touren met Khruangbin en we waren geboekt voor Fuji Rock (100.000 bezoekers) in Japan. Dat laatste zou dit jaar misschien kunnen, maar ik heb er weinig geloof in.”

Jullie hebben nog wel in Carré kunnen spelen met het Metropole Orkest.

„We zouden eigenlijk vier shows doen, maar de eerste twee werden gecanceld door nieuwe maatregelen. Ik vind het heel moeilijk om voor zo’n timide, zittend publiek te spelen. We hadden een show in België waar iedereen ook nog zijn mondkapje moest ophouden. Ik stond daar op het podium en dacht: dit is dystopia. Er is niets leuks aan, iedereen was bang, je mag niet dansen, niet meezingen. Ook streamingshows zijn vreselijk. Ik las in de comments dat iemand vroeg of we ruzie hadden gehad voordat we op het podium kwamen. Nee, het is gewoon dat we die energie missen. We zijn gewend aan zweterige liveshows.”

Er staat wat televisie en radio gepland ter promotie. Ze houdt zich er niet echt mee bezig. Liever thuis wat klooien met de Omnichord. Daşdemir speelt een akkoord van het nummer ‘Kara Toprak’. „Het is van de Turkse zanger en dichter Âşık Veysel en het betekent ‘zwarte aarde’, dat we alles krijgen uit de aarde en daar ook weer naar terug gaan. Je realiseert je hoe nutteloos en onbelangrijk al je problemen zijn.” Op het keyboard selecteert ze chimes, klokkenspel, en strijkt over het laddertje. Het akkoord wordt vanzelf harp-achtig op het Japanse instrument. Ze lacht breed. „Daar word ik dus heel zen van.”

Yol komt vrijdag 26 februari uit.