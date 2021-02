Yab Yum: alles wat fout en stout was

Er was al een boek – een smeuïg boek. In Yab Yum. Het beroemdste bordeel van de wereld rijgt oprichter en mastermind Theo Heuft (1935) met behulp van een ghostwriter de anekdotes over zijn grote trots aan het Amsterdamse Singel aaneen. Verkooptrucs, belastingperikelen, schatrijke klanten en hun soms bizarre wensen – Heuft vertelt op bijna jolige toon, en houdt dat vol tot de latere, donkere jaren waarin de georganiseerde misdaad Yab Yum als ‘clubhuis’ begint te gebruiken en Heuft en zijn personeel in steeds gevaarlijker situaties terechtkomen.

In 1999 doet hij Yab Yum onder dreigende omstandigheden van de hand; begin 2008 wordt de club op last van de gemeente gesloten. Ondanks z’n duistere reputatie leeft de herinnering aan Yab Yum nog altijd voort: de klinkende naam (Sanskriet voor ‘de eenwording tussen man en vrouw’) staat voor generaties Amsterdammers voor alles wat stout en fout is. Popsterren, zakenlieden, hele voetbalelftallen konden er baden in „voor Nederlandse begrippen ongekende luxe” (Heuft), maar wie er binnen is geweest, houdt dat liever stil.

De musical Yab Yum, het circus van de nacht uit 2012 verhulde tot opluchting van de NRC-recensent niet dat „achter alle kitsch en klatergoud geen sprookjespaleis schuilgaat, maar een opgedirkte handel in ranzigheid”.

Vieze glazen en etalagepoppen

Filmmaker Anna Maria van ’t Hek (32) ziet dat anders. Van jongs af aan stond de gesloten deur van Singel 295 voor haar voor een mysterieus verleden waar ze meer van wilde weten. „Ik voel me aangetrokken tot de nacht”, vertelt ze aan de telefoon. „De donkere kanten van mensen intrigeren me.” Haar vader Youp verwerkte een dronken Yab Yum-bezoek in Sinterklaaspak eens als grap in een van zijn conferences; Anna Maria belde nadat ze had gelezen dat het pand als ‘museum’ was heropend aan voor een rondleiding.

„Ik dacht dat de kroonluchters nog aan het plafond zouden hangen, ik had een beeld van pracht en praal in mijn hoofd. Maar het was helemaal vervallen, met vieze glazen en etalagepoppen.” Gids en oud-manager Mitch vertelde wel mooie verhalen, bol van de heimwee. Van ’t Hek beet zich vast. Ze won Mitch’ vertrouwen met koffie-afspraakjes op zaterdag in een barretje op de Zeedijk („Hij dronk wijn”), werd aan deze en gene voorgesteld en bouwde zo een heel netwerk op van mensen voor wie Yab Yum een belangrijk deel van hun leven geweest is: klanten, barmannen, portiers en gastvrouwen, zoals de prostituees genoemd werden. Slechts acht van hen durfden ook op camera te praten.

Anders dan oprichter Heuft en oud-politiechef Klaas Wilting, die zich ook lieten interviewen, hadden Iris, Rob, Pietje en de anderen hun verhaal niet eerder gedaan. Van ’t Hek trok uren uit voor de gesprekken, koos locaties die qua sfeer aan de schemerige luxe van Yab Yum doen denken en liet alle beelden van tevoren zien. De vertrouwensband met haar ‘personages’ was essentieel. Ze kreeg er rauwe, ontroerende, vaak geestige verhalen voor terug. Korte zinnen, grote emoties. „Ik dacht vaak: jij hoeft niet zo op mij neer te kijken, want ík ken jouw man.” „Dus ik doe dat vingercondoom om, en woeps!”

Mama was stewardess

Van ’t Hek maakte eerder een goed bekeken Videoland-serie over de getroebleerde kickbokser Badr Hari, maar Yab Yum voelt als haar debuut. Ze had graag een bioscooprelease gewild, met haar team fantaseerde ze al over een galapremière met champagne – maar ja, corona.

De film bevat fraaie tussenshots van nachtelijk, leeg Amsterdam. Kwam de lockdown goed uit, wat dat betreft?

„Nee! Tegen die tijd waren wij al klaar. Het werken aan Yab Yum kostte drie jaar. De nachtbeelden hebben we geschoten door rond de Dam te rijden met de camera op een hoog busje – een hommage aan Ed van der Elsken, die die techniek eerder gebruikt heeft. En we hebben op een ijskoude januarinacht gefilmd vanaf een bootje. Niemand van de crew had het ooit zo koud gehad. Ik wilde verbeelden hoe het moet hebben gevoeld om na een lange nacht werken in de Yab Yum bedwelmd terug naar huis te lopen, door een totaal verlaten stad. Alles gebeurde in de club; Amsterdam was het decor.”

Ondanks hun openhartigheid zijn de geïnterviewden stellig over wat ze níét willen vertellen; ze lijken nog altijd bang. Hoe verklaar je dat?

„De infiltratie van de georganiseerde misdaad in de club is voor alle betrokkenen een trauma, en hun angst om erover te praten is gegrond. Ik weet ook meer dan ik in de film kon stoppen. Maar daar was het me niet om te doen. Ik ben geen misdaadjournalist. Ik wilde mijn personages op geen enkele manier in gevaar brengen, maar het verhaal van de overname van Yab Yum hoort in de film. Klaas Wilting wilde daar wel over praten; zijn memoires stonden op het punt van uitkomen tijdens ons interview, en daarin had hij het ook al allemaal opgeschreven.

„De oud-werknemers zijn kwetsbaar. Velen hebben in Yab Yum een geheim tweede leven geleid waar hun huidige omgeving niets van weet. Nu hebben ze een keurig baantje in een ziekenhuis of bij de bakker. Er zijn dames in het Gooi die hun man in de Yab Yum hebben ontmoet en dat zelfs niet aan hun kinderen hebben verteld. ‘Mama was stewardess’, heet het dan.”

Goede arbeidsomstandigheden

„In vergelijking met andere bordelen waren de arbeidsomstandigheden bij Yab Yum uitzonderlijk goed. Heuft heeft veel voor de rechtspositie van zijn dames gedaan; hij wilde ze uit de sfeer van illegaliteit halen en bedong dat ze gewoon een bankrekening konden openen en belasting gingen betalen. Ze werkten drie avonden per week, niet meer, en vooral de jongere vrouwen verdienden uitstekend, zowel in de club als ‘op uitkoop’: dan maakten ze uitjes met klanten tegen het standaard uurtarief. Veel vrouwen zijn slim met hun geld omgegaan. Ze runnen nu een eigen restaurant of bordeel, of ze hebben er een huis van gekocht.”

In de film wordt ook verwezen naar vrouwen met wie het minder goed is afgelopen.

„Dat klopt, er zijn suïcidegevallen, maar ik weet niet of dat met Yab Yum te maken heeft. Mijn blik op sekswerk is veranderd door dit project. Als vrouwen er echt voor kiezen, moet het kunnen – maar dan wel in een beschermde omgeving. Mijn personages verlangen allemaal terug naar het gevoel van de nacht, van de roes van het avontuur. Ze kozen voor een bordeelleven, niet voor een leven met angst.

„Van de klanten ben ik juist mínder gaan begrijpen. Ik heb inmiddels heel wat bordelen van binnen gezien, en wat er met een man gebeurt als er een mooie, naakte vrouw voor hem komt staan… Het wordt een soort kind, ongelooflijk. Vrouwen hebben zoveel macht.”

