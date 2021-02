Wat heeft powerkoppel Kim en Kanye betekend voor de popcultuur?

In 2012 was Kanye West voor het eerst als vriendje van Kim Kardashian te zien in Keeping Up With the Kardashians, de realityserie waar zij haar grootste faam aan te danken heeft. Hij gaat met een stilist door haar kledingkast. Kim vertelt dat hij modeontwerper is en dol is op kleren en dat ze „enthousiast is om met hem samen te werken”. „Wat is dit, een hondentas?”, vraagt West streng bij het zien van een bruine lammy. Kardashian krijgt een trillende onderlip.

Het jaar erop, in 2013, tekende West – tot dan toe vooral bekend als hiphopartiest – een deal met Adidas die de basis bleek voor zijn Yeezy-merk, een kledinglijn met schoenen die inmiddels miljarden waard is. Een deal die mede dankzij Kardashians miljoenenbereik tot stand kwam.

‘Kimye’

Ze waren Hollywood-royalty die elkaar versterkten en net als Brangelina (Brad Pitt en Angelina Jolie) in één adem werden genoemd. Maar nu is ook het doek gevallen voor ‘Kimye’.

Afgelopen week vroeg Kardashian (40) formeel een echtscheiding aan. Het stel leefde al langer gescheiden. Zij woont met hun vier kinderen North (7), Saint (5), Chicago (3) en Psalm (1) in hun minimalistisch ingerichte betonnen landhuis in Hidden Hills, Californië. West (43) heeft zich teruggetrokken op zijn ranch in Wyoming.

Ze begonnen met daten in 2012, toen Kardashian formeel nog getrouwd was met basketbalspeler Kris Humphries. ‘And I’ll admit, I had fell in love with Kim/ Around the same time she had fell in love with him’, zo bekende Kanye in het nummer ‘Cold’.

Kim Kardashian heeft in haar eentje meer dan drie keer zo veel Instagramvolgers als alle uitgaven van Condé Nast samen

Sommige Kanye West-fans waren teleurgesteld. Kim Kardashian was bekend geworden met ‘niets’, zonder uitgesproken talent voor zingen of acteren, maar met een gave voor zelfpromotie waar ze goed mee verdiende ook. De rapper, wiens afgelopen acht albums de nummer-1-plek bereikten in de Billboard Top 100, droeg zijn vrouw evenwel op handen. Hij hervond zijn geloof als christen, zij maakte hem vader en zijn religieus getinte optreden op Coachella in 2019 vierde hij met de hele Kardashian-clan. Hij raakte steeds meer betrokken bij Keeping Up With the Kardashians waarvan de hoofdrolspelers naast Kim zussen Kourtney (41), Khloé (36), Kendall (25) Kylie (23) en moeder Kris Jenner (65) zijn.

Het begrip influencermarketing hebben Kim en haar zussen zo ongeveer uitgevonden. Zelfs als je nooit een aflevering hebt gezien, heb je ongetwijfeld weleens iets gekocht of gezien van een van de vele merken waar ze reclame voor hebben gemaakt.

De Kardashians bouwden een miljarden-imperium en behoren tot de meest invloedrijke en gevolgde beroemdheden op Instagram. Kim Kardashian (206,5 miljoen volgers) heeft in haar eentje al meer dan drie keer zo veel Instagram-volgers als alle uitgaven van Condé Nast (o.a. Vogue, The New Yorker, GQ) samen. Per betaalde post verdient Kim Kardashian tot wel een miljoen dollar. De invloed van de Kardashians is dusdanig groot dat toen haar zusje Kylie Jenner twitterde „Zooo zijn er nog meer mensen die Snapchat nooit meer openen?” het bedrijf 1,3 miljard dollar in waarde daalde.

Maar toen het eerste seizoen van Keeping Up With the Kardashians in première ging in 2007, was de familie Kardashian-Jenner niet echt bekend. Kim had wat roem vergaard als de stylist van Paris Hilton en was onderwerp van een sekstape. Haar overleden vader had O.J. Simpson verdedigd als advocaat. Maar op haar vijftigste moest moeder Kris Jenner, door haar dochters liefkozend ‘momanager’ genoemd, nog de eindjes aan elkaar knopen om voor al haar zes kinderen te kunnen zorgen, vertelt Kim aan Vogue in 2019.

Een reeks ondernemingen

Inmiddels hebben Kris’ haar dochters meerdere ondernemingen opgezet, van kledinglijn Kendall + Kylie tot make-up imperium Kylie Cosmetics, dat Kylie vlak voor haar 21ste verjaardag voor vijftig procent verkocht voor een prijs van 600.000 dollar. Kourtney begon lifestylemerk Poosh en Khloé startte jeansmerk Good American. Kim heeft haar eigen cosmeticamerk KKW Beauty, geurlijn KKW Fragrance, een zonnebrillijn, een goed lopende game ‘Kim Kardashian: Hollywood’ en haar eigen ondergoedmerk Sims, met shapewear in allerlei tinten en maten (tot 5XL).

Maar de Kardashians maakten ook serieuzere onderwerpen bespreekbaar. Zo heeft Kim de transitie van haar stiefvader Caitlyn Jenner openlijk gesteund toen zij in 2015 uitkwam als transvrouw. Ze was open over de complicaties van haar zwangerschappen en haar keuze voor draagmoederschap. Ook was ze open over de mentale problemen van Kanye nadat hij afgelopen jaar een wilde gooi deed naar het presidentschap en tijdens een rally in South Carolina onthulde dat hij en Kim abortus hadden overwogen van hun oudste dochter. Kim kwam daarop met een publieke verklaring waarin ze uitlegde dat het ongelofelijk moeilijk was om samen te leven met een persoon die bipolair is, omdat ze iets wilde doen aan het stigma rond psychische problemen, zei ze. Ze bleef hem wel altijd loyaal in tijden van pr-crises, zoals die keer dat hij Taylor Swift een ‘bitch’ noemde en omstreden uitspraken deed over slavernij. Ze zei toen dat Kanye vaak „verkeerd werd begrepen door zijn omgeving.”

Met fillers, filters en taillebanden creëerden de zussen een nieuwe onrealistische norm voor vrouwelijke schoonheid. Maar de laatste jaren zet Kim haar volgerskapitaal ook in om aandacht te vragen voor Amerikaanse gevangenen. Ze agendeerde de zaak van zestiger Alice Marie Johnson, die een levenslange straf uitzat vanwege drugsbezit, bij ex-president Donald Trump. Die verleende haar daarop clementie. Ook Kanye West sprak meerdere keren met ex-president Trump. In 2019 kondigde Kim aan de opleiding tot advocaat te gaan doen.

In oktober leek het beter te gaan met het stel. Tot het eind toe waren ze op goede voet met elkaar, de scheiding verloopt tot nu toe vriendschappelijk.

