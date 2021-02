Vrouw van drugsbaron El Chapo opgepakt in de VS

Emma Coronel Aispuro, de 31-jarige echtgenote van de Mexicaanse drugsbaron El Chapo, is maandag in de Verenigde Staten opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. Ze wordt ervan beschuldigd El Chapo geholpen te hebben bij het runnen van diens Sinaloakartel, en bij zijn ontsnapping uit een Mexicaanse gevangenis in 2015, meldt persbureau AP.

Coronel heeft de Mexicaanse en de Amerikaanse nationaliteit. Ze werd aangehouden op de luchthaven van Dulles in West-Virginia op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die cocaïne, methamfetamine, heroïne en cannabis heeft verhandeld in de VS. Naar verwachting wordt ze dinsdag voor de rechter gebracht. Haar advocaat wilde maandag tegenover AP niet reageren op haar aanhouding.

Coronel en de dertig jaar oudere El Chapo zijn al zeker sinds 2007 bij elkaar en kregen in 2011 samen een tweeling. Toen haar echtgenoot na zijn ontsnapping uit de gevangenis opnieuw werd vastgezet, probeerde ze bij de Mexicaanse regering af te dwingen dat hij een betere behandeling zou krijgen in de gevangenis. El Chapo werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor zijn rol in het Sinaloa-kartel, dat voor miljarden aan drugs heeft verhandeld en verantwoordelijk is voor de dood van duizenden mensen.

Ontsnapt

El Chapo, die eigenlijk Joaquín Guzmán heet, ontsnapte in 2015 uit een gevangenis buiten Mexico-Stad. Hij ontkwam via een tunnel die de badkamer in zijn cel verbond met een bouwplaats ruim een kilometer verderop. Volgens justitie hadden handlangers een stuk land, vuurwapens, een gepantserd voertuig en een gps-horloge voor hem geregeld. Daarbij zouden El Chapo’s zoons betrokken zijn, en een getuige die nu met justitie samenwerkt. Ook de vrouw van de drugsbaron speelde hierin volgens de aanklagers een rol.

Vooralsnog is Coronel voor zover bekend achter El Chapo blijven staan. Ze woonde geregeld zittingen bij, en lanceerde na zijn veroordeling in de Verenigde Staten een kledinglijn onder zijn naam. Volgens deskundigen kunnen de aanklachten een manier zijn om haar onder druk te zetten om een verklaring af te leggen. Haar vader gold volgens Reuters als de leider van de Amerikaanse tak van Sinaloa. Hij werd in 2013 samen met een van zijn zoons en een aantal anderen aangehouden in een pakhuis waar honderden kilo’s marihuana lagen opgeslagen.