Vijftien jaar cel voor moord op Maltese anti-corruptiejournalist

Een van de verdachten van de moord op de Maltese anti-corruptiejournalist Daphne Caruana Galizia heeft dinsdag bekend en is door de rechtbank in Valetta veroordeeld tot vijftien jaar cel. Dat meldt The Times of Malta dinsdag. Galizia overleed in oktober 2017 nadat een bom onder haar auto was ontploft. De verdachte hing een levenslange celstraf boven het hoofd.

Vince Muscat bepleitte aanvankelijk zijn onschuld, maar veranderde zijn pleidooi na het zien van de bewijslast van justitie. Een schikking met justitie leidde uiteindelijk tot strafvermindering. Twee verdachten die betrokken zouden zijn bij het plaatsen van de bom ontkennen nog altijd alle betrokkenheid. Het gaat om de broers Alfred en George Degiorgio.

De moord op Caruana Galizia leidde tot internationale ophef. De journaliste schreef over en deed onderzoek naar grootschalige corruptie binnen de regering van toenmalig premier Joseph Muscat. De voormalig premier, die overigens geen familie is van de verdachte, nam vorig jaar ontslag in de nasleep van het schandaal.

Corruptie

Drie mannen die het projectiel zouden hebben geleverd, zijn dinsdag aangehouden. Muscat zou de politie cruciale informatie hebben verstrekt over mogelijke betrokkenen bij de zaak. Een bron bij justitie meldde aan persbureau Reuters dat hij heeft verklaard over corruptie in het kleinste land van de Europese Unie - maar dat wordt verder niet gespecificeerd. De zevende verdachte en oligarch Yorgen Fenech, die apart wordt berecht, onderhield nauwe banden met Keith Schembri, de stafchef van de voormalige premier.

Daphne Caruana Galizia (1964-2017) schreef voor haar dood al jarenlang over politieke gebeurtenissen in Malta, waarbij ze zich in het bijzonder richtte op corruptie binnen de regering. Regelmatig bracht ze wangedrag door Maltese politici aan het licht. In 2016 en 2017 onthulde ze gevoelige informatie met betrekking tot het Panama Papers-schandaal.