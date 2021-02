Twee kinderen overleden na aanrijding in Coevorden

Bij een aanrijding door een auto in het Drentse Coevorden zijn dinsdag twee jonge kinderen om het leven gekomen. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om meisjes „onder de tien”, maar hun precieze leeftijd is nog onbekend. Het ongeval vond plaats op de Europaweg N863.

RTV Drenthe meldt op basis van verklaringen van omstanders dat de kinderen voor de aanrijding op een skelter zaten. Wat er vervolgens is gebeurd, wordt nog door de politie onderzocht. Hulpdiensten rukten massaal uit maar medische bijstand kon de meisjes niet meer redden; ze zijn ter plaatse overleden. De weg is tijdelijk in beide richtingen afgesloten.