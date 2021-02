Sitcom ‘The Crew’ kan nergens op iets onderscheidends worden betrapt

Wanneer was de laatste keer dat u een nieuwe Amerikaanse sitcom zag? Kijk, dat dacht ik al. Waar het genre in de jaren negentig en nul nog hele generaties (lineair) aan de buis gekluisterd hield, leefde het de laatste jaren alleen nog voort in het zoveelste seizoen van nog steeds lopende klassiekers als Modern Family en Brooklyn Nine Nine.

Het is dus op zijn minst bijzonder dat Netflix maandag met The Crew een nieuwe Amerikaanse sitcom lanceerde. De productie kent zelfs een (te veelvuldig ingezette) lachband – en is daarmee de eerste ‘grote’ comedyserie die daar weer gebruik van maakt sinds de slotepisode van The Big Bang Theory in 2019.

Helaas mist The Crew alle kansen om op ook maar enige wijze geschiedenis te schrijven. Zelfs wie normaliter geniet van makkelijke grappen over millennials, vleesvervangers, musicals en hoe stom het is om nieuwe dingen proberen, zal in de tien afleveringen weinig gevats vinden. Het geinen over niet weten wat een Instagram-story is kan werken mits goed uitgevoerd, maar het mopperige-oude-manverhaal komt hier niet verder dan een oom die klaagt over stomme jongeren met hun avocado’s, gekke smartphones en moeilijke drankjes.

Losse punchlines

Des te onbevredigender is het dan ook dat de serie vooral van losse punchlines aan elkaar hangt – en dat de kijker geen prikkelend plot heeft om de zwakke humor mee aan te lengen. Hoofdrolspeler Kevin James (The King of Queens, Paul Blart: Mall Cop) doet waar hij goed in is: het spelen van een eigenwijze, stuntelige deugniet die na wat obligate misstappen uiteindelijk steeds het hart op de goede plaats blijkt te hebben. Maar zelfs zijn sterke acteerwerk kan een serie met zo’n beroerd script en sleetse grappen niet redden. Daarnaast zijn de personages zo vlak en onontwikkeld dat de kijker niet echt met ze mee kan voelen. Wanneer zich in de finale allerlei emotionele ontwikkelingen voordoen, voelt dat dan ook uitermate willekeurig en misplaatst.

De setting van een NASCAR-garage als decor biedt nog kansen om iets origineels neer te zetten, maar ook die worden jammerlijk gemist. Waar het andere Amerikaanse sitcoms wel lukt om iets unieks en eigenzinnigs te belichamen, kan The Crew nergens op ook maar iets onderscheidends worden betrapt.

Sitcom The Crew. Regie: Jeff Lowell. Met: Kevin James. Te zien op Netflix. ●●●●●