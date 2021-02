Scholen waren tot nu toe een groot risico

Oostenrijkse schoolkinderen steken sinds kort een wattenstaafje in hun neus – kinderen onder de tien een keer per week, oudere kinderen twee keer. Vervolgens lezen ze zelf op een teststrookje af of ze zijn besmet met het coronavirus. Zo ja, dan blijven ze thuis.

„Het staafje gaat niet diep in de neus. Dus je test alleen positief als je aardig wat virus bij je draagt, niet als je weinig virus boven in je neus of diep in je keel hebt. Maar het geeft toch een beeld”, zegt microbioloog Michael Wagner, hoogleraar aan de Universiteit van Wenen. Hij is verantwoordelijk voor de controle van de besmettingen op de Oostenrijkse scholen.

Oostenrijk heeft het basisonderwijs en voortgezet onderwijs enkele weken geleden heropend met tal van voorzorgsmaatregelen. Zo krijgen leerlingen in het voortgezet onderwijs les in een soort ploegendiensten en worden gebouwen grondig geventileerd. En vooral: leerlingen worden getest, heel veel getest, want, zegt Wagner: „Alleen zo houd je zicht op de verspreiding van het virus onder schoolkinderen.”

In Nederland gaan na de basisscholen volgende week ook de middelbare scholen open, op een moment dat het aantal besmettingen niet meer daalt, zoals ook is te zien aan het R-getal. Dat is rond de 1 en dus besmet nu een persoon gemiddeld een ander. „Er lijkt zelfs sprake te zijn van een lichte stijging”, zegt epidemioloog Alma Tostmann van Radboudumc. „Vanuit het oogpunt van de pandemiebestrijding is dit dus niet het allerbeste moment voor versoepelingen.”

Het openen van de scholen is daarbij niet zonder risico. Werd lang gedacht dat kinderen nauwelijks bijdragen aan verspreiding, inmiddels is duidelijk dat oudere kinderen dat wel degelijk doen. Dat blijkt onder meer uit de tabellen die Jaap van Dissel van het RIVM eerder deze maand toonde in de Tweede Kamer. Tostmann: „Vanaf de leeftijd van ongeveer veertien jaar zijn kinderen even besmettelijk als volwassenen.”

Lees ook: ‘Fantastisch’ dat de scholen opengaan. Maar hoe dan?

De sluiting van scholen rond de Kerst heeft bijgedragen aan een sterke daling van het aantal besmettingen onder minderjarigen. Grote internationale studies laten ook zien dat de sluiting van scholen en universiteiten tijdens de eerst golf een grote bijdrage heeft geleverd aan het indammen van de pandemie.

Door schoolsluiting besmetten 12- tot 18-jarigen een stuk minder mensen.

Schieten met de opening van de scholen de cijfers net zo hard weer omhoog? „Dat kun je niet zo zeggen, omdat de maatregelen de verspreiding echt kunnen remmen”, zegt Tostmann.

„De hele klas blijft nu thuis als een leerling besmet is geraakt en kinderen kunnen worden getest op de vijfde dag van hun quarantaine gaan. Daarnaast is het extra belangrijk dat ouders zich aan de maatregelen houden, zodat ze geen onopgemerkte besmettingen doorgeven.”

Groot experiment

In Oostenrijk kan iedereen zich sinds kort gratis en zonder klachten laten testen; met een negatieve sneltest kun je bijvoorbeeld naar de kapper. „Het is een groot experiment dat me als burger een beetje zorgen baart, maar me als wetenschapper erg interesseert”, zegt Wagner. Dat Oostenrijk de laatste weken weer een stijging van het aantal besmettingen ziet, komt dan ook deels doordat er meer wordt getest, denkt hij.

En door de recente heropening van de scholen, vermoedt Wagner: „Over een paar weken hebben we daarop meer zicht.” Dan zijn 15.000 leerlingen en leraren op 250 scholen getest na testronden in november en december. „Die database is ontzettend belangrijk. Niet alleen om het aantal besmettingen te zien, maar ook bijvoorbeeld de nieuwe virusvarianten. Dat wordt nog belangrijker als de volwassenen allemaal zijn gevaccineerd en het virus bij de kinderen zal blijven rondgaan.”

