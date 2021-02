Ruim 1.500 kilo heroïne onderschept in Rotterdamse haven

In de haven van Rotterdam heeft de douane 1.500 kilo heroïne onderschept. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om de grootste heroïnevangst ooit in Nederland. Wanneer de drugs precies zijn gevonden wil het OM dinsdag niet kwijt. Vijf mannen zijn aangehouden in verband met de vondst.

De drugs heeft volgens het OM een straatwaarde van zo’n 45 miljoen euro. De verdovende middelen zaten verstopt in een container met Himalayazout uit Pakistan. De partij drugs is inmiddels vernietigd, meldt het OM.

De verdachten zijn drie dertigers uit Harlingen, Tzummarum en Nieuw-Vennep en twee mannen van 60 en 62 jaar uit Sint Willebrord. De Nederlandse autoriteiten werkten in aanloop naar de drugsvondst nauw samen met collega’s uit het Verenigd Koninkrijk. Het Openbaar Ministerie doet nu in samenwerking met de douane, de FIOD en de Zeehavenpolitie verder onderzoek naar de zaak. Vorig jaar werd in de Rotterdamse haven in totaal 54 kilo heroïne onderschept.