Niet alleen El Chapo’s vrouw, ook zijn handlanger

De vrouw van El Chapo heeft altijd volgehouden dat hij een aardige echtgenoot en vader was, en zij zijn geliefde vrouw. Hij zit nu een levenslange gevangenisstraf uit; zij werd maandag opgepakt op een vliegveld bij Washington. Ze zou een rol gespeeld hebben in zijn drugsimperium, en meegewerkt hebben aan El Chapo’s ontsnapping uit een Mexicaanse gevangenis in 2015. Ze is niet alleen zijn vrouw, maar ook zijn handlanger, denkt de Amerikaanse justitie.

Emma Coronel Aispuro werd in 1989 geboren in San Francisco, maar groeide op in Mexico. Haar vader is Inés Coronel Barreras, een invloedrijke drugshandelaar die inmiddels ook al bijna tien jaar in de gevangenis zit. El Chapo en haar vader zijn allebei verbonden aan hetzelfde machtige en gewelddadige miljardenkartel Sinaloa. Ze werkten samen.

Emma won als tiener een schoonheidswedstrijd. Ze leerde El Chapo kennen toen zij zeventien jaar oud was en hij bijna vijftig. Hij had al een lange criminele carrière achter de rug, was drie keer getrouwd geweest en was op de vlucht voor de politie.

Van liefde op het eerste gezicht was geen sprake, zei ze in 2016 in een interview met de LA Times. Toch scheelde het niet veel. „Ik denk dat hij me greep met zijn manier van praten, hoe hij met me omging, hoe we met elkaar omgingen. Eerst als vrienden, en van het één kwam al het andere.” In 2011 kregen ze een tweeling, twee meisjes die hun vader tot haar verdriet nauwelijks kennen.

Loyale echtgenote

Gedurende hun relatie stelde Coronel zich op als een loyale echtgenote. Ze woonde vanaf 2018 vrijwel iedere zitting bij in de rechtszaak waarin haar man uiteindelijk levenslang zou krijgen. Schijnbaar onverstoord hoorde ze aan hoe volgens justitie het imperium van de multimiljardair met wie ze getrouwd is tot stand kwam. Drugshandel, moorden, martelingen en verkrachtingen. Op de dag dat de maîtresse van El Chapo een verklaring zou afleggen, verscheen het echtpaar in dezelfde bordeauxrode smokingjasjes in de rechtszaal. The New York Times intepreteerde het als een teken van onderlinge solidariteit.

Al tijdens het proces van El Chapo bleek dat Coronel een rol speelde in het kartel. Bewijs werd gevonden in de berichten die de echtelieden verstuurden via hun telefoons. Coronel fungeerde als tussenpersoon tussen haar echtgenoot en haar vader, die Sinaloa vertegenwoordigde in de VS, maar was ook zelf van invloed. Toch heeft het enige tijd geduurd voor justitie ook haar vervolgde. Dat lukte uiteindelijk dankzij verklaringen van een getuige.

Tunnel-ontsnapping

Justitie beschuldigt Coronel formeel van deelname aan een criminele organisatie die cocaïne, methamfetamine, heroïne en cannabis heeft verhandeld in de VS. Ook zou ze geholpen bij de gevangenisontsnapping van El Chapo in 2015, waarbij een tunnel werd gegraven van een bouwterrein buiten het gevangenisterrein naar de badkamer in diens cel, anderhalve kilometer verderop.

Wat justitie precies met Coronel van plan is, moet nog blijken. Mike Vigil, een voormalige hoge baas van de Amerikaanse drugsopsporingsdienst DEA, denkt dat ze wel eens kostbare informatie zou kunnen verstrekken. Ze is al van jongs af aan bij de drugshandel betrokken, en kent het Sinaloa-kartel van binnenuit, zei hij tegen persbureau AP. Misschien wil ze praten. „Ze heeft daar een enorm belangrijke reden voor, en dat is haar tweeling.”