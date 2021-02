Het Canadees parlement wil China’s behandeling van Oeigoeren genocide noemen

Het Canadese parlement heeft maandag een motie aangenomen waarin China wordt beschuldigd van genocide wegens de behandeling van de Oeigoeren in de westelijke regio Xinjiang. De motie zet premier Justin Trudeau, die tot nu toe heeft afgezien van gebruik van de term genocide, onder druk om dat ook te doen.

De niet-bindende motie, ingediend door de Conservatieve oppositie, werd aangenomen met 266 stemmen tegen nul. Trudeau en leden van zijn regering onthielden zich van stemming, maar andere leden van zijn Liberale Partij stemden voor. In de motie wordt opgeroepen om de Olympische Winterspelen van 2022 te verplaatsen van Beijing naar een gaststad buiten China.

‘Trainingscentra’

China ligt onder vuur voor het opzetten van ‘trainingcentra’ in Xinjiang voor de Oeigoeren, een islamitische minderheidsgroep. Volgens Beijing zijn die bedoeld om extremisme te bestrijden, maar critici spreken van concentratiekampen. Beijing ontkent dat mensenrechten worden geschonden in Xinjiang.

„We kunnen dit niet langer negeren”, zei het Conservatieve Lagerhuislid Michael Chong, wijzend op getuigenverklaringen, documenten en mediaverslagen over mensenrechtenschendingen in de regio. „We moeten dit noemen wat het is: een genocide.”

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verwierp dinsdag de motie, die volgens hem „feiten en gezond verstand negeert.”

Canada volgt met de motie in de voetsporen van de Verenigde Staten. De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei dat er bij het Chinese beleid ten aanzien van de Oeigoeren sprake is van misdrijven tegen de mensheid en genocide. Zijn opvolger, Antony Blinken, heeft dat bevestigd.

Internationaal onderzoek

Volgens de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Marc Garneau moet er een internationaal onderzoek komen naar de situatie in Xinjiang. „We blijven diep geschokt door vreselijke berichten over mensenrechtenschendingen in Xinjiang, waaronder het gebruik van willekeurige opsluiting, politieke herscholing, gedwongen arbeid, marteling en gedwongen sterilisatie”, zei hij.

De terughoudendheid van de regering-Trudeau om van genocide te spreken hangt samen met de al gespannen verhoudingen tussen Canada en China. China houdt sinds eind 2018 twee Canadezen, Michael Kovrig en Michael Spavor, vast op beschuldiging van spionage. Hun opsluiting wordt algemeen beschouwd als vergelding voor de arrestatie van de Chinese topvrouw van techbedrijf Huawei door Canada, op verzoek van de VS. Zij verblijft sinds eind 2018 in Vancouver onder huisarrest terwijl haar uitleveringszaak loopt.