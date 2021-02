Thuis op de bank herinner ik mij een pre-corona uitje.

Mijn man en ik eten op een zonnig terras in Amsterdam-Oost. De garnalen die ik bestel, hebben groene randjes. Aan de jonge ober die ik mijn alternatieve bestelling doorgeef zeg ik: „Dan een biefstuk graag.”

Hij draait zich al om en ik zeg snel tegen zijn rug: „...en medium graag!”

De ober draait zich om, kijkt mij aan en zegt: „Ze zijn echt allemaal even groot mevrouw.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl