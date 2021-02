Kabinet worstelt met luidere roep om versoepelingen

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad roepen het kabinet op versoepelingen toe te passen in de coronamaatregelen voor buitenactiviteiten. Volgens burgemeester en voorzitter van het beraad Hubert Bruls snakken mensen „ernaar om naar buiten te gaan. Dat gaat gebeuren. Neem dan ook de juiste maatregelen.” Het Veiligheidsberaad komt met de oproep in aanloop naar een nieuwe persconferentie van het kabinet, deze dinsdagavond.

De burgemeesters zijn niet de enigen die vragen om versoepelingen, die roep uit de maatschappij wordt steeds luider. Bruls spreekt van een lastig dilemma. „Er is met de dreiging van de mutaties weinig ruimte voor versoepeling. Het virus lijkt weer te kunnen oplaaien”, terwijl daar „maatschappelijk wel heel veel behoefte aan is”.

Die druk vanuit de samenleving werd dit weekend benoemd tijdens het Catshuisberaad door het kabinet, en volgens twee bronnen ook door RIVM-directeur Jaap van Dissel.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) stapt naar de rechter om een versoepeling, het openen van de horeca, af te dwingen. Volgens de branchevereniging heerst bij veel horecaondernemers een „gevoel van onrecht”. De getroffen steunmaatregelen voor ondernemers zouden niet toereikend zijn, en „de verplichte horecasluiting drukt disproportioneel op de branche”. Volgens de ondernemers moeten zij de deuren vanaf 2 maart weer kunnen openen: voor hun eigen inkomsten, maar ook vanwege de „sociaal-maatschappelijke rol” van de horeca. Daar komt bij dat het kabinet volgens de belangenbehartiger niet goed uitlegt waarom de horeca dicht moet blijven, terwijl het aantal besmettingen dat tot die gelegenheden te herleiden is, „relatief heel laag” is.

Ondanks de druk op het kabinet voor versoepelingen is de epidemiologische situatie broos. Het zicht op het virus is door het winterweer vertroebeld maar het weekgemiddelde is weer aan het stijgen en ook de ziekenhuisopnames dalen niet langer.

Waarschuwing Kuipers

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg waarschuwde maandag dat het kabinet voorzichtig moet zijn met versoepelen om te voorkomen dat het aantal besmettingen weer snel oploopt. De zogenoemde Britse variant verspreidt zich minder snel dan verwacht maar toch bieden de getallen „nog steeds niet alle ruimte om te versoepelen” want dan kunnen de besmettingen weer „flink” oplopen. Volgens Kuipers moet er tot het voorjaar niet snel versoepeld worden.

Deze dinsdag beslist het demissionair kabinet over de coronamaatregelen. Zondag lekte uit dat de middelbare scholen deels weer opengaan en ook kappers weer aan het werk mogen. De avondklok wordt waarschijnlijk verlengd tot 23 maart. Premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) lichten de besluiten dinsdagavond om 19.00 uur toe in hun persconferentie.

Rutte zei donderdag over de avondklok dat hij „weinig ruimte” zag voor versoepelingen. „Als ik eerlijk ben, ben ik niet optimistisch.”