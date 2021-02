Hoogtepunten van IFFR, vijftig dagen online

Op weg naar de viering van het 50ste IFFR van 2 tot 6 juni lanceerde het Rotterdamse filmfestival 50/50 Unleashed. Voor 4,50 euro kan je per IFFR-jaar één hoogtepunt uit het programma zien, dat vijftig dagen online staat. Eerst de jaren zeventig, met onder meer The Last Movie, het exces dat Dennis Hoppers loopbaan als regisseur knakte, en Fassbinders interculturele romance Angst essen Seele auf. Niet minder boeiend is Dariush Mehrjui’s The Cow, die de Iraanse cinema redde. Toen scherpslijpers na de islamitische revolutie in 1979 film wilden verbieden – bewegende beelden! – stak ayatollah Khomeini daar persoonlijk een stokje voor: hij was dol op The Cow. De Iraanse cinema werd nadien wereldberoemd, maar bezorgt het gezag dissidenten en hoofdbrekens.

Vanaf 3 maart is de tweede lichting online: de jaren 80.

De IFFR Unleashed-films zijn te zien via iffr.com/unleashed

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 februari 2021