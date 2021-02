Georgische oppositieleider opgepakt bij inval in partijkantoor

De Georgische politie heeft dinsdag een inval gedaan in het kantoor van de oppositiepartij ENM, en oppositieleider Nika Melia gearresteerd. Volgens de autoriteiten heeft Melia aangezet tot geweld tijdens demonstraties in juni 2019. De rechter gaf vorige week opdracht tot zijn aanhouding omdat hij zijn borg niet betaald had. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken moest bij de arrestatie geweld gebruikt worden omdat Melia en zijn aanhangers zich in het kantoor verschanst hadden. Zeventien mensen raakten gewond, meldden de autoriteiten volgens Reuters aan Interfax.

De Georgische politie had Melia niet eerder aangehouden omdat premier Giorgi Gakharia daar bezwaar tegen had. De minister-president vreesde dat de arrestatie ertoe zou leiden dat de politieke spanningen in Georgië verder zouden oplopen. Donderdag trad Gakharia terug, naar eigen zeggen vanwege de verdeeldheid binnen het kabinet over dit besluit. De aanhouding van Melia kwam enige uren nadat Irakli Garibasjvili door het parlement was benoemd tot de nieuwe premier van het land.

Rechtsstaat

De nieuwe minister-president verdedigde dinsdag de aanhouding van Melia door te zeggen dat de rechter opdracht had gegeven tot de arrestatie. Volgens Garibasjvili stelde de oppositieleider, die hij omschreef als „een misdadiger”, de rechtsstaat op de proef, en heeft de staat gewonnen. Melia stelt dat zijn veroordeling volgde op een politiek proces. Hij en zijn partij trekken ook de uitslag van de verkiezingen in twijfel.

Melia was op borgtocht vrijgelaten met een armband voor elektronisch huisarrest. Toen de borgsom later werd verhoogd naar 40.000 Georgische lari (bijna 10.000 euro) betaalde hij die niet, en ook de armband deed hij af. Bij zijn aanhouding dinsdag hadden zijn aanhangers het partijkantoor met meubilair gebarricadeerd, zodat de politie niet kon binnenkomen. Daarop werd onder meer pepperspray ingezet. Naast de leider werden nog zo’n twintig anderen opgepakt, aldus Reuters.

Internationale diplomaten hebben hun zorgen geuit over de ontwikkelingen in Georgië. Carl Hartzell, ambassadeur namens de Europese Unie in het land, waarschuwt dat de zaak escaleert en de politieke crisis verdiept. Hij roept de partijen op met elkaar in gesprek te blijven. Vorige week, na de uitspraak van de rechter en het vertrek van de minister-president, zei de EU al dat de Georgische autoriteiten en oppositie met „de grootste zelfbeheersing en verantwoordelijkheidszin” moeten handelen. De Amerikaanse ambassade sprak vergelijkbare woorden, meldt Reuters.