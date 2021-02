Fraai familiedrama in de herkansing

In het prijzenseizoen komen soms films bovendrijven die van de pers niet veel aandacht kregen; een soort herkansing. Daarom is het goed dat er naast journalisten ook nog jury’s bestaan en leden van brancheverenigingen, die filmprijzen uitdelen. Om die reden is het eigenlijk ook niet goed als journalisten zelf in zulke jury’s gaan zitten. Dan verdwijnen de checks and balances juist. Dan kunnen steeds dezelfde films komen bovendrijven.

A Sun van de Taiwanese regisseur Chung Mong-hong is een goed voorbeeld van zo’n film die dankzij nominaties en prijzen alsnog de aandacht trekt. De film ging al in september 2019 in première op het filmfestival van Toronto. Dat is zo’n enorm festival, dat een film daar gemakkelijk in première kan gaan zonder dat er daarna veel gebeurt. A Sun staat ook al sinds januari 2020 op Netflix, maar zonder dat daar tot voor kort veel mensen naar omkeken.

Dat is veranderd sinds de film opdook op de longlist van nominaties voor de Oscar voor beste niet-Engelstalige film. Daarin speelde de pers mogelijk wel een rol. Criticus Peter DeBruge van het invloedrijke vakblad Variety zette de film in december op de eerste plaats van zijn jaarlijstje. Dat wekt ten minste nieuwsgierigheid in Hollywood.

De nieuwsgierigheid van de criticus is op zijn beurt wellicht gewekt door het succes van A Sun in eigen land: in november 2019 was de film de grote winnaar bij de Golden Horse Awards. Dat zijn de belangrijkste Taiwanese filmprijzen en tot voor kort van het hele Chinese taalgebied. Momenteel is dat anders aangezien het vasteland van China wegens diplomatieke onenigheid geen films meer wil inzenden. Dat is een duidelijk signaal van verslechterde betrekkingen tussen de landen.

Hoe dat allemaal ook zij, A Sun is een prachtige film, die de verlate erkenning meer dan waard is. Regisseur Chung is een bewonderaar van de fijnzinnige familiegeschiedenissen van de Japanse meester Yasujiro Ozu en zijn landgenoot Edward Yang. Maar hij bewondert ook het eigenzinnige spel met filmgenres van Joel en Ethan Coen. Zijn eigen film begeeft zich ergens tussen die twee polen: een fijnzinnig familiedrama dat ook nog genoeg elementen van een misdaad-film en zelfs een komedie bevat om de spanning 2,5 uur vast te houden.

Centraal staat een gemiddeld gezin in Taipei met twee opgroeiende zoons: rijschool-instructeur Wen, schoonheidsspecialist Qin en hun twee zoons. Hao is de oudere broer, een modelstudent en de oogappel van zijn vader; jongere broer Ho is juist een agressief baasje dat niet wil deugen en naar een jeugdgevangenis verdwijnt. Na een familietragedie blijken onder die drukkende, strakke rolverdeling complexe verhoudingen en gevoelens schuil te gaan.

Wat die verhoudingen zijn, duidt Chung alleen aan. De kijker moet de puzzelstukken zelf proberen bij elkaar te leggen. Daartoe zijn ook de personages veroordeeld. Simpele, rechtlijnige antwoorden krijgt de kijker niet – zulke simpele antwoorden zijn juist het probleem. Dat maakt Chung duidelijk in een centrale metafoor: een leven onder een voortdurend stralende zon is ondraaglijk. De schaduw is onontbeerlijk.

Peter de Bruijn is filmredacteur.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 februari 2021