Docu over Yab Yum: altijd met één been in de onderwereld

Het is een Mokumse legende, Yab Yum aan Singel 295. Nog geen vier jaar nadat Amsterdam het bordeel had gesloten, volgde in 2012 een musical. Het pand zelf werd een soort bedevaartsoord voor provincialen: Yab Yum Unlocked. Ex-manager Mitch leidde gasten rond door peeskamertjes die ‘allure’ en ‘elegantie’ wilden uitstralen; denk postmoderne barok van nepbrokaat, cherubijn, spiegel en marmeren bubbelbad.

In de documentaire Yab Yum volgt filmmaker Anna Maria van ’t Hek zowel die kitscherige esthetiek als het discours van Yab Yums oude hap: een hedonistische idylle ging verloren toen opgefokte cokebaronnen de tent overnamen. In de beginjaren – Yab Yum opende in 1976 – was het sociaal en gezellig, met toffe homo’s achter de bar en meisjes van plezier die de chique clientèle – Arabieren, zakenlui, het eerste van Ajax, Charles Aznavour – verleidden om te patsen met fluitjes champagne. Iedereen huppelde fluitend naar het werk.

Van ’t Hek gaat vrij ver mee in dat rozige fata morgana, met ‘Wat zien ik’-anekdotes ook. (Een directielid van Heras Hekwerk die zich met prikkeldraad aan de verwarmingsbuis laat vastketenen). Verkooppraatjes over prostitutie als lucratieve schnabbel voor stewardess en student compenseert ze gelukkig wel met schrijnende jeugdverhalen van zogenaamde ‘happy hookers’.

De oprukkende criminaliteit visualiseert Van ’t Hek met odalisk en slang; het kwaad glibbert de Hof van Eden binnen. Medio jaren tachtig wordt het relaas grimmig als eerst aids huishoudt achter de bar en daarna drugsbaron Klaas Bruinsma Yab Yum tot zijn clubhuis maakt. Soms verbouwt hij het interieur, soms ook een prostituee: niemand doet aangifte.

Na Bruinsma’s liquidatie in 1991 nemen zijn meedogenloze luitenants Sam Klepper en John Mieremet de tent over. De liquidatie van een portier voor de deur van Yab Yum in 1996 mondt uit in een afpersoperatie: Theo Heuft verkoopt het pand voor een schijntje aan een zetbaas van de Hells Angels, al kon justitie dat afgelopen december in een proces nog steeds niet hard maken, zo bleek. Met zo’n proces in volle gang is het logisch dat de oude hap zwijgt, al wekt Van ’t Heks focus op hun gespannen zwijgen ten onrechte de indruk dat het een raadsel is welke criminele intriges er speelden. Dat is beschreven door chroniqueurs van de onderwereld als Bart Middelburg: de Hells Angels namen de tent over en gebruikten Yab Yum vermoedelijk als witwasoperatie voor drugsgeld.

Al lijkt Van ’t Heks enthousiasme over de ‘verloren droom’ Yab Yum wat misplaatst, haar film is een boeiende opkomst-en-ondergang-kroniek die suggereert dat Theo Heufts verhaal over nette, legale prostitutie een illusie is. Misdaad was bij Yab Yum geen slang in de Hof van Eden; een bordeel staat altijd met één been in de onderwereld. Hooguit ruimde gezellige Mokumse penoze het veld voor een grimmige motorbende.

Documentaire Yab Yum Regie: Anna Maria van ’t Hek. Te zien op: Picl ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 februari 2021