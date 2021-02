Pelé, de beste voetballer ter wereld, koos niet tegen het militaire regime in Brazilië

Als Pelé op 21 juni 1970 de kleedkamer van het Azteken-stadion in Mexico-Stad binnenkomt, schreeuwt hij tot drie keer toe: „Ik leef nog.” Afgeschreven was hij, pas 29 jaar, in aanloop naar zijn vierde WK-eindronde met het nationale team van Brazilië. Maar Pelé heeft laten zien nog altijd de allerbeste voetballer te zijn. De Seleção is voor de derde keer wereldkampioen, na de 4-1 zege op Italië in de finale van een toernooi dat de geschiedenis zal ingaan als ‘het mooiste WK ooit’.

Pelé leeft nog steeds, maar hij is de laatste jaren meer in het nieuws als bezoeker van een ziekenhuis dan als maker van doelpunten – volgens Braziliaanse telling scoorde hij als profvoetballer 1.283 keer. Dat hij vanwege zijn slechte gezondheid minder buiten de deur komt, stemt hem nu en dan somber. Maar hij vierde afgelopen oktober zijn tachtigste verjaardag en werkte mee aan een documentaire, die sinds deze dinsdag in Nederland te zien is bij Netflix: Pelé.

Als hij na een paar minuten achter een rollator voor het eerst het beeld binnen is geschuifeld, valt op dat zijn ogen dof staan en zijn aanstekelijke glimlach ver weg is. Maar even later, als hij in een rolstoel aankomt bij een reünie met ploeggenoten van Santos FC, komt de vrolijke Pelé tot leven. Dan begrijp je meteen weer wat veel mensen en bedrijven in hem aantrok. Zoals een Braziliaanse journalist het verwoordt: „Zijn natuurlijke charisma gaf hem sterrenkwaliteit.”

Pelé tekende eind jaren vijftig, begin jaren zestig tientallen commerciële contracten in Brazilië – later over de hele wereld – en werd de eerste voetbalmiljonair. Door de wereldtitels van 1958 en 1962 liet Pelé „de Brazilianen weer van zichzelf houden”. Hij was „het symbool van de Braziliaanse emancipatie” en had daarbij het finaciële geluk dat hij opstond tijdens de „geboorte van een modern land”. De verschillende sprekers gebruiken grote woorden als het in Pelé gaat over de hoofdrolspeler: Edson Narantes do Nascimento, het schoenpoetsertje dat uitgroeide tot sporticoon. Maar de uitspraken krijgen context in het tweede en beste deel van de documentaire.

Militaire staatsgreep

Het is net lente als in 1964 met geweld een einde komt aan het linkse beleid van president João Goulart. Onder leiding van een aantal generaals plegen een paar duizend militairen een staatsgreep, Brazilië wordt een dictatuur. Voor Pelé verandert er niet veel: „Het voetbal ging gewoon door op dezelfde voet”, zegt hij nu. Destijds wenste hij zich ook niet publiekelijk uit te spreken, voor of tegen het nieuwe regime. „Ik had geen verstand van politiek”, is zijn verklaring.

Voor Pelé is het WK van 1966 belangrijker, in Engeland kan de derde wereldtitel op rij worden gewonnen. Maar hij beseft dat het internationale voetbal is veranderd: „Lelijker, agressiever, resultaatgericht.” Brazilië blijft steken in de groepsfase en Pelé, blauwgeschopt, heeft zeer waarschijnlijk zijn laatste WK gespeeld.

Twee jaar later is de politieke situatie in Brazilië verergerd. Het regime heeft de institutionele wet nummer vijf (AI-5) uitgevaardigd, met willekeurige arrestaties en zware martelingen van politieke tegenstanders tot gevolg. Het weerhoudt Pelé er niet van om zich in november 1969, op uitnodiging van de nieuwe president, generaal Emílio Garrastazu Médici, in de hoofdstad Brasilia te laten toejuichen voor zijn duizendste doelpunt.

Dit wordt hem door sommige Brazilianen nog altijd kwalijk genomen, anderen stellen dat hij simpelweg niet kon weigeren. „Een dictatuur is een dictatuur.” Oud-minister Antônio Delfim Netto, in 1968 een van de ondertekenaars van de AI-5, zegt dat generaal Médici heel goed begreep dat voetbal de mensen kon betoveren. „Dus gebruikte hij het voor zijn imago.” Het is volgens Delfim ook een van de redenen dat Pelé voor het WK van 1970 in Mexico is opgenomen in de Braziliaanse selectie: „Als het volk gelukkig is, is de overheid ook gelukkig.”

Beperkt zicht

Pelé blijft erbij dat hij puur voor zichzelf naar zijn vierde en laatste eindtoernooi is gegaan, niet voor het volk, niet om de dictatuur tevreden te stellen. Om in Mexico te komen, moest Pelé eerst afrekenen met bondscoach João Saldanha, die openlijk aan zijn kwaliteiten twijfelde. Hij verspreidde zelfs het gerucht dat Pelé beperkt zicht had. Toen Saldanha daarna ook de president beledigde – „ik kies zijn ministers niet, dus hij kiest niet mijn spelers” – was het met hem gedaan.

Met oud-international Mario Zagallo als bondscoach werd Brazilië in Mexico-Stad opnieuw wereldkampioen. Over het voetbal van toen wordt nu nog gesproken. Zelfs over de ‘niet-doelpunten’ van Pelé: de kopbal die de Engelse keeper Gordon Banks tot de ‘redding van de eeuw’ bracht, de ‘eerste doelpoging ooit vanaf de middenlijn’ tegen Tsjechoslowakije en de ‘dummy’ waarmee hij de keeper van Uruguay passeerde.

Volgens Pelé deed het toernooi meer voor Brazilië dan voor het voetbal. „Het hele land kon ademhalen toen we kampioen werden.” De Brazilaanse junta, die tot 1985 aan de macht bleef, buitte het voetbalsucces volledig uit. Maar het bleef de wereldtitel van Pelé, niet van generaal Médici.