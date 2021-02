De ander voor laten gaan is op aarde een deugd

Het leek me opeens een lumineus idee om de parabel van de lange lepels in de computer te stoppen. Niet zelf, natuurlijk. Voor zoiets moet ik iemand inhuren. Die kan dan de middeleeuwse folklore coderen als ethische grondslag voor geautomatiseerde beleidsregels met juridische status. Dan worden we samen wereldberoemd en als bijkomend voordeel barst de wereldvrede los.

Ik moest eerst opzoeken wie ook alweer de schrijver van die lange lepels was. De parabel is eeuwenoud en wordt toegeschreven aan Rabbi Chaim van Rumšiškės, zegt de Engelstalige Wikipedia, die we voor deze keer maar op haar woord zullen geloven. Je kunt het verhaal trouwens ook terugvinden in de boeddhistische, de christelijke en de hindoeïstische folklore. Tegenwoordig preken bisschoppen en dominees er nog steeds enthousiast over.

In de parabel van de lange lepels toont een engel de hel aan een bezoeker. Alles ziet er in de hel even aanlokkelijk uit, gedekte tafels, dampende schalen, geraffineerde gerechten. Het probleem is alleen dat de mensen zodanig lange lepels moeten gebruiken dat ze er niet mee kunnen eten, hoe wanhopig en boos ze dat ook proberen. Vervolgens toont de engel de hemel. Zelfde tafels, zelfde schalen, zelfde lepels. Alleen stoppen de mensen hier met de lange lepels het eten in elkaars mond.

Enfin, u kent het verhaal waarschijnlijk, soms zijn er geen lange lepels, maar onbuigbare armen, en in China zijn er lange stokjes. Universele wijsheidsliteratuur, goed voor een preek. En dus is de parabel ook interessant in de aanlooptijd naar de verkiezingen, wanneer de partijdigheid in de samenleving goed zichtbaar wordt, het parti pris, het deelbelang van allerlei afzonderlijke groeperingen, de verkokering van de hel.

Waarom niet proberen er een hemel van te maken? Stel dat je bij verkiezingen niet wanhopig probeert het eten in je eigen mond te proppen, maar dat een nieuwe regel van de democratie je alleen nog toestaat op te komen voor belangen van de ander. In het vervolg mogen alleen 18- tot 50-jarigen stemmen op partij 50plus, alleen heidenen op de SGP, alleen heiligen op Forum voor Democratie en alleen mensen op de Partij voor de Dieren.

Politiek als een nationale debatwedstrijd: je wordt gedwongen andermans zaak te dienen. Hier zou ik de preek kunnen beëindigen en dan zouden wij vol goede bedoelingen op weg gaan naar 17 maart. Maar zo gemakkelijk komen we er niet vanaf. En als ik beroemd wil worden met software die automatisch democratische beslissingen neemt op basis van de parabel van de lange lepels, dan mag ik er best nog iets langer over nadenken.

Hoe leuk de parabel ook is, toepasselijk is ze niet altijd. Ze neemt als uitgangspunt dat er voor iedereen genoeg is, terwijl in de praktijk schaarste heerst. Het is vrij gemakkelijk om bij hemelse overvloed een ander alles te gunnen, maar op aarde is van veel dingen te weinig: te weinig vaccins, te weinig IC-bedden. Wie hier een ander voor laat gaan, is voortreffelijker dan die aardige mensen met hun lange lepels in de hemel.

Nu zijn er op aarde ook schalen die nooit leeg raken: het recht op leven van de een tast het recht van de ander bijvoorbeeld niet aan. We kunnen het elkaar dus makkelijk gunnen en het zou hels zijn het elkaar te ontzeggen. Maar het recht op zorg ligt ingewikkelder, omdat de schalen met zorg na verloop van tijd wel degelijk leeg zijn. In het generatiedebat over coronabehandelingen lopen die twee regimes nogal eens door elkaar: alsof je je recht op leven opgeeft zodra je bij toewijzing van schaarse IC-bedden voorrang geeft aan een ander.

Er zijn meer aarzelingen over een langelepelsregel. De parabel mag suggereren dat we ons hemelser dan hemels moeten gedragen, maar in moeilijke situaties hebben mensen diverse redenen om eerst aan zichzelf denken. Stewardessen leren dat ouders eerst hun eigen zuurstofmasker moeten omdoen en dan pas dat van hun kind. Psychiaters en sociaalpsychologen leggen uit dat mensen soms te arm, te zenuwachtig, te getroebleerd zijn om naar een ander te kijken. Commentatoren stellen vast dat er veel beroep wordt gedaan op de empathie van de moderne mens en dat hij door zijn mededogen dreigt heen te geraken.

De langelepelsregel is niet zo simpel als ik had gedacht. Mijn plan om wijsheid te automatiseren eindigt helaas hier – het was eerlijk gezegd een stom plan. Maar omdat iedereen me tegenwoordig vertelt dat zelfkritiek een teken van egocentrisme is, laat ik het aan anderen over kritiek op mijn plannen te leveren. De schaal met kritiek raakt gelukkig nooit leeg, net zo min als die met kennis, liefde, respect, hoon, onzin, meningen en al die andere overvloedigheden die we gul bij elkaar naar binnen lepelen.

