Economie kromp in 2020 het sterkst in Noord-Holland en Groningen

‘Ali Baba-topman Ma lobbyde bij Máxima voor mondkapjes’ Koningin Máxima is vorig jaar februari vanuit China gevraagd om Nederlandse mondkapjes op te sturen. Het persoonlijke verzoek kwam van Jack Ma, de topman van Ali Baba, die Máxima per e-mail vroeg om hulp te bieden bij het verschepen van Nederlandse beschermingsmiddelen naar China. Dat schrijft het AD dinsdag nadat de krant een beroep deed op de Wet openbaarheid Bestuur (Wob). Op 10 februari - ruim twee weken voor de eerste coronabesmetting in Nederland bevestigd werd - stuurt Nederland een vliegtuig vol met mondkapjes, handschoenen en overalls naar het Chinese Wuhan, omdat het coronavirus daar om zich heen grijpt en China landen om humanitaire hulp vraagt. De Nederlandse zending is volgens een kabinetswoordvoerder niet het gevolg van de lobby van Ma, al heeft hij Máxima’s hulp dan wel al proberen in te schakelen. Volgens het AD kennen Ma en Máxima elkaar persoonlijk, omdat de koningin hem verschillende keren heeft gesproken bij bijeenkomsten van de Verenigde Naties. Uit e-mailcorrespondentie blijkt dat Ma begin februari een verzoek naar Máxima stuurde, maar het is onduidelijk wat daar precies mee is gebeurd en of zijn verzoek bij de koningin terecht is gekomen. Uiteindelijk is de e-mail in elk geval doorgestuurd naar het politiek verantwoordelijke ministerie van Buitenlandse Zaken.

Koningin Máxima tijdens een van haar werkbezoeken. Foto Patrick van Katwijk/ANP

VS herdenken half miljoen coronadoden In de VS is een herdenking geweest van de inmiddels meer dan een half miljoen doden door het coronavirus die het land telt. President Joe Biden hield een korte herdenkingsplechtigheid bij het Witte Huis. „Vandaag staan we stil bij een akelige, hartverscheurende mijlpaal: 500.071 doden. In het eerste jaar van deze pandemie zijn meer Amerikanen omgekomen dan tijdens de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog en Vietnamoorlog bij elkaar”, aldus de president, die Amerikanen opriep onverdeeld stil te staan bij het verlies en te samen te werken aan herstel. De president, vicepresident Kamala Harris en hun partners hielden dinsdag even na middernacht (Nederlandse tijd) een moment stilte terwijl op de trappen van het Witte Huis vijfhonderd kaarsjes waren ontstoken. Op de gebouwen van de federale overheid en de krijgsmacht hangen de vlaggen tot vrijdag zonsondergang halfstok. Volgens cijfers van de Johns Hopkins University viel ruim een op de vijf coronadodendoden wereldwijd in de VS. Van de 7,7 miljard mensen op de wereld wonen er 330 miljoen in de VS. De vooraanstaande Amerikaanse infectieziektedeskundige Anthony Fauci zei in een interview dat Reuters dinsdag publiceerde dat de VS onnodig hard zijn getroffen door de pandemie. „Zelfs onder de beste omstandigheden was dit een zeer ernstig probleem”, aldus de arts en wetenschapper. „Maar dat verklaart niet hoe een rijk en ontwikkeld land het hoogste sterftepercentage kan hebben en het zwaarst getroffen land ter wereld kan zijn.” Dat komt volgens Fauci voor een belangrijk deel door de politieke verdeeldheid in het land en een gebrek aan bereidheid om naar de wetenschap te luisteren bij de vorige regering onder president Donald Trump.

Economie kromp in 2020 het sterkst in Noord-Holland en Groningen De coronacrisis heeft de ene provincie in Nederland afgelopen jaar harder geraakt dan de andere. In Noord-Holland en Groningen kromp de economie in 2020 het sterkst ten opzichte van een jaar eerder; respectievelijk met zo’n 7 en 5 procent. Flevoland ervoer de kleinste economische terugval met een krimp van ongeveer 2 procent. Dat is de voorzichtige conclusie van het CBS, uit dinsdag gepubliceerde cijfers die zijn vergaard met een nog nieuwe methode. De relatief grote krimp in Noord-Holland zou voornamelijk zijn veroorzaakt door het stilvallen van het vliegverkeer op Schiphol. De reden dat Groningen extra hard werd geraakt heeft niet met de coronacrisis te maken; daar werd minder geld verdiend door de verminderde gaswinning. In Limburg kromp de economie met ongeveer 4 procent, de resterende provincies zagen zo’n 3 procent minder geld binnenkomen. Het CBS brengt sinds medio 2020 de economische groei op regionaal niveau in kaart en benadrukt dat de resultaten nog onzeker zijn vanwege de experimentele, nieuwe methode waarmee ze zijn vergaard. Vorige week werd duidelijk dat de economie landelijk met 3,8 procent kromp in 2020. De coronamaatregelen zorgden ervoor dat er onder meer in de culturele en recreatieve sector, de horeca en vervoer een stuk minder geld binnenkwam.