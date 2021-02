Australië past mediawet aan, Facebook stelt nieuws weer beschikbaar

Facebook-gebruikers in Australië kunnen binnenkort weer nieuws delen en lezen via het platform. Deze week maakte Facebook Australische nieuwsconsumptie op het platform onmogelijk omdat de regering wettelijk wilde vastleggen dat tech-bedrijven zouden gaan betalen voor links van uitgeverijen. De regering heeft woensdag na „intensieve onderhandelingen” met Facebook-topman Mark Zuckerberg besloten om de mediacode te versoepelen. In plaats van een betaalplicht voor het verspreiden van nieuwsartikelen presenteert de overheid daarom richtlijnen op basis waarvan sociale mediaorganisaties met uitgeverijen moeten onderhandelen.

In een eerdere versie van het wetsvoorstel wilde Australië faciliteren dat nieuwsorganisaties individueel of collectief konden onderhandelen met bedrijven als Facebook en Google over betalen voor inhoud. Als die onderhandelingen op niets uitliepen, konden ze een arbitragezaak aanspannen. Dinsdag werd die bepaling aangepast nadat Facebook fel van leer trok tegen de bepalingen. Google daarentegen kondigde deals aan met Australische nieuwsuitgevers. Inmiddels heeft de regering de nieuwe wet goedgekeurd. Het parlement moet volgens lokale media woensdag nog officieel instemmen met de nieuwe regelgeving.

Facebook stelt in een verklaring dat de Australische regering slechts enkele regels heeft verduidelijkt. Facebook-vertegenwoordiger Campbell Brown schrijft dat Facebook „de mogelijkheid behoudt om te beslissen welk nieuws op Facebook verschijnt, zodat we niet automatisch verplicht zijn om te onderhandelen”. Volgens Brown kan het bedrijf zelf kiezen „welke uitgeverijen we steunen”. Daaraan voegde ze toe dat nieuws „de komende dagen via Facebook weer beschikbaar wordt in Australië”.

Lees ook ons commentaar: Acties van Facebook en Google in Australië wekken grote zorgen

Discussie

Onderzoek van de universiteit van Oxford toonde aan dat 40 procent van de Australiërs nieuws volgt via Facebook. Databedrijf Chartbeat becijferde dat de Australische nieuwssites hun bezoekersaantallen met ongeveer 13 procent zagen dalen, na de blokkade van Facebook. Het aantal buitenlandse bezoekers op de sites liep met 26 procent terug.

De uitgevers van journalistieke media pleiten er al jaren voor om sociale mediaorganisaties te laten betalen voor hun artikelen. Zij stellen dat platforms als Google en Facebook profiteren doordat ze met de stukken aandacht en dus publiek trekken. Tech-bedrijven brengen daartegen in dat het internet niet functioneert als platformen links niet vrij kunnen delen. Als bedrijven moeten betalen voor informatie, maken ze die artikelen minder goed toegankelijk en krijgen nieuwslezers uitsluitend gratis nieuws te zien.

De poging van de Australische regering om sociale media te laten betalen voor nieuwsartikelen op hun platforms trekt wereldwijde belangstelling. Naast Australië zijn ook Canada en het Verenigd Koninkrijk voornemens iets te doen aan de verhoudingen tussen uitgevers en tech-bedrijven. Ook het Europees Parlement is geïnspireerd door de Australische aanpak. Europarlementariërs werken aan wetgeving om de opbrengsten van digitaal verspreid beter te verdelen tussen uitgever en platform.