Arnon Grunberg (50) gaat als vader ‘leven als een zeeman’

Schrijver Arnon Grunberg wordt vader. Zijn vriendin, schrijfster Niña Weijers is zwanger. Dat bevestigde Grunberg maandag 22 februari tijdens een livestreaminterview ter ere van zijn vijftigste verjaardag. Bij die gelegenheid werd Grunbergs nieuwste boek, Slachters en psychiaters, een bundeling reisreportages die hij in NRC publiceerde, gepresenteerd.

Grunbergs voormalige uitgever Vic van de Reijt interviewde vanuit het Allard Pierson Museum in Amsterdam, bij het Grunberg-archief aldaar, de schrijver in zijn woonplaats New York. Hij sprak met Grunberg onder meer over diens nieuwe boek en het vaderschap.

Vervangvader

Slachters en psychiaters , een uitgave van Nijgh & Van Ditmar, bevat de neerslag van elf jaar ‘embedded’ op reportage gaan rond de wereld, met militairen in Afghanistan en Irak, maar ook als werknemer bij slachterijen, en als patiënt opgenomen in psychiatrische instellingen in België en Nederland. Maar ook een roadtrip van Nederland naar Kabul, zijn korte carrière als circusclown, en Grunbergs pogingen in het gezinsleven ondergedompeld te raken staan erin. Onder meer door met families, die zich via NRC hadden aangemeld, mee te gaan met vakantie, en door twee weken te fungeren als non-stop ‘vervangvader’ in een gezin in Zutphen met vier kinderen, waarvan de vader op reis was. Dat was oefenen voor het vaderschap, zoals Grunberg toen schreef.

Op de vraag waarom Grunberg voortdurend de wereld wil rondreizen, antwoordde hij: „Ik schrijf omdat ik wil weten hoe mensen dat doen, leven.” In het begin ging het vooral om de vraag ‘hoe word je gelukkig?’, maar nu eerder ‘hoe kan je van je leven een interessant avontuur maken’. Verschillende ervaringen uit zijn reizen verwerkte hij in zijn romans, vertelde Grunberg. Zo had het commentaar van een therapeut in een psychiatrische inrichting dat Grunberg slechts ‘onverschillig voyeurisme’ bedreef als schrijver, hem mede aangezet tot het schrijven van de roman Moedervlekken.

Overkant van de oceaan

Dat hij een archief bijhoudt en eens in de drie weken enveloppen met documenten naar Allard Pierson Museum stuurt ter archivering, komt mede doordat Grunberg weinig kon achterhalen over het leven van zijn vader, die 59 was toen Arnon geboren werd. „Ik wil dat mijn geheimen te ontrafelen zijn”, vertelde hij. Interviewer Van de Reijt meldde daarop dat het een ‘publiek geheim’ was dat Grunberg zelf vader werd – zijn partner Niña Weijers schreef begin dit jaar in haar column in De Groene Amsterdammer over haar zwangerschap, en over de vader ‘die vaak weken aan overkant van de oceaan woont’. Hij blijft in New York wonen en reizen, vertelde Grunberg, en hij wil om de zoveel weken een tijd bij moeder en kind zijn. Je gaat leven als een zeeman, concludeerde De Reijt. Als een zeeman, beaamde Grunberg.