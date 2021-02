Acteur Gérard Depardieu aangeklaagd voor verkrachting actrice

De Franse acteur Gérard Depardieu is eind vorig jaar aangeklaagd voor de verkrachting van een actrice. Dat meldt persbureau AFP dinsdag. De 72-jarige Depardieu zou de vrouw, van wie de naam niet genoemd wordt, in de zomer van 2018 hebben aangerand en tweemaal hebben verkracht in zijn huis in Parijs. De acteur ontkent de aantijgingen bij monde van zijn advocaat.

De actrice, die in haar twintiger jaren zou zijn, had aanvankelijk eind augustus 2018 aangifte gedaan bij de lokale politie. Omdat het OM te weinig bewijs kon achterhalen werd het onderzoek in 2019 stilgelegd. Vorig jaar diende de actrice opnieuw een klacht in, ditmaal bij de autoriteiten. Daarop hervatte het openbaar ministerie het onderzoek.

Depardieu is onder meer bekend van de films Cyrano de Bergerac, The Man in the Iron Mask en Mammuth. Voor zijn rol in die eerste film werd hij in 1990 genomineerd voor een Academy Award. In 2013 kreeg hij van de Russische president Vladimir Poetin het Russische staatsburgerschap. De twee zijn naar eigen zeggen bevriend.