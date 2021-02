Thierry Baudet gaat naar de plaatsen waar je niet graag woont of vandaan komt

Tussen zijn mediarelletjes door reist Thierry Baudet met een uitklapbare vrachtwagen door de periferie. Naar de plaatsen waar je niet graag woont of vandaan komt. Guerrilla-campagne noemt hij dat zelf, want hij mag de komst van zijn ‘vrijheidskaravaan’ niet tevoren aankondigen. Thierry heeft standaard een petje op zijn hoofd wat hem iets mallotigs geeft. Voor de oudere lezers: Edwin Rutten in de Film van ome Willem. Hij geeft fans en partijgenoten op de plaats van bestemming structureel een hand, waarmee hij laat zien hoe hij over alle coronabeperkingen denkt.

Huisjesmelker Wybren van Haga is ook mee. Op troosteloze parkeerplaatsen voeren ze, soms ingeleid door C-artiesten, zoals in Tholen waar de rapper Duncan iets actueels de microfoon inblies, steeds dezelfde act – ‘iedereen is gek behalve wij’ – op.

Het heeft iets ironisch, de onderkant die de handen stuk klapt voor een door Thierry ingesproken filmpje vol met hoogtepunten uit de vaderlandse geschiedenis.

‘Spinoza schrijft filosofie, onder Boerhaave wordt Leiden het centrum van de medische wetenschap, Antonie van Leeuwenhoek maakt de kleinste dingen zichtbaar met zijn baanbrekende microscoop en Christiaan Huygens verkent reusachtige hemellichamen…’

Dan Nederland vanuit de lucht gefilmd: gras, koeien, tulpenvelden, Deltawerken en daarna Thierry die juist alleen nog maar gelooft in wetenschappers die hetzelfde vinden als hij en nu zelfs de peilingen van geestverwant Maurice de Hond wantrouwt omdat FVD daar nog steeds niet groot, of de grootste is.

Dieptepunt tot nu toe: Roosendaal, waar een huilende kapster haar laatste geld aan Thierry wilde doneren. Hij speelde haar door naar Wybren van Haga, die haar werd voorgehouden als de reddingsboei in deze moeilijke tijd. Klamp je vast aan Wybren van Haga en je verzuipt zeker, maar dat weten ze in Roosendaal niet.

Laat staan in Tholen, Spijkenisse, en Vlissingen, allemaal plaatsen waar corona niet overheen hoefde om je somber te voelen.

Grote vraag die de vriendin en ik elkaar stelden: wanneer komt die vrijheidskaravaan naar ons? Forum was in de gemeente Wormerland bij de Provinciale Staten tenslotte met afstand de grootste. De komst van die vrachtwagen voelt als een stempel, als zij hebben aangelegd ben je officieel een kutgebied. Dan hoeven we niets meer uit te leggen.

Ruimte genoeg op de parkeerplaats voor de Vomar.

Eerst klappen voor de vaderlandse geschiedenis, dan Thierry die misschien wel refereert aan de nederlaag die de Spanjaarden hier leden in de Tachtigjarige Oorlog en als klapstuk Wybren van Haga die ons het leven van voor corona belooft, niet wetend dat er toen ook al niets gebeurde.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 februari 2021