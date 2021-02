Vliegtuigtype Boeing aan de grond na brand in motor

Boeing adviseert luchtvaartmaatschappijen een specifiek vliegtuigtype aan de grond te houden. Aanleiding daarvoor is de brand die zaterdag uitbrak in de motor van een vliegend toestel, waardoor het vliegtuig meerdere onderdelen verloor boven buitenwijken van de Amerikaanse stad Denver. Dat heeft Boeing zondagavond lokale tijd bekendgemaakt. Het gaat om de Boeing 777, uitgerust met een PW4000-motor van Pratt & Whitney. In totaal zouden wereldwijd 69 toestellen van dit type actief in gebruik zijn. Nog 59 toestellen zijn in handen van verschillende maatschappijen, maar stonden al aan de grond.

Eerder op zondag stelde de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onmiddellijke inspecties in van de 777-toestellen. Mogelijk ligt het probleem bij de speciale holle ventilatorbladen in de PW4000 motor, die enkel in de 777 wordt gebruikt, aldus de FAA. Wanneer de inspectie is afgerond en meer bekend wordt gemaakt over de oorzaak van het incident, is niet bekendgemaakt.

Verschillende organisaties en mogendheden gaven gehoor aan de oproep van Boeing. Zo stelde de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines de 24 eigen 777-toestellen aan de grond te houden. Ook verzochten Japanse autoriteiten luchtvaartmaatschappijen om het vliegtuigtype niet meer boven het eigen luchtruim te gebruiken. Hoeveel vliegtuigen van dit type in Europa of door Europese maatschappijen gebruikt worden, is niet duidelijk.

Motorbrand

Bij het incident met het toestel boven Denver in de Amerikaanse staat Colorado raakte voor zover niemand op de grond of in de lucht gewond. Het toestel, met daarin 231 passagiers en tien bemanningsleden, wist na de brand een veilige noodlanding te maken op Denver International Airport.

Ook in Nederland verloor een vliegtuig van Boeing het afgelopen weekend een aantal onderdelen na motorpech. Het ongeluk betrof een vrachtvliegtuig van het type Boeing 747-800, dat op was gestegen vanaf Maastricht Aachen Airport met als bestemming New York. De onderdelen kwamen neer in het Limburgse Meerssen. Daarbij raakten een vrouw en een kind lichtgewond en een aantal auto’s en huizen beschadigd. Het toestel kon een noodlanding maken in Luik. Wat de toedracht was van de motorbrand en of er een verband is met de motor van de Boeing 777, is niet bekend.