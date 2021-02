Thierry Baudet volgt het Trump-draaiboek met een verkiezingscampagne vol ‘alternatieve feiten’

Een peiling die laag uitvalt, „dat kan gewoon niet”. Corona, dat is „gewoon een hoax, een seizoensgriep”. Op de verkiezingsdag moet er een „civiel leger” komen opdraven. De gezaaide twijfels over het verloop van de verkiezingen. De fysieke campagnebijeenkomsten, de tweets van de politiek leider.

De campagne vol ‘alternatieve feiten’ van Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FVD) kopieert vrijwel één op één het draaiboek van de verloren presidentscampagne van Donald Trump. Het gaat zowel om de manier waarop Baudet campagne voert als de inhoudelijke boodschap. Zelfs Trumps ‘Space Force’ duikt opeens op in de Nederlandse context. Baudet wil „een eigen ruimtevaartprogramma” voor Nederland, inclusief maanlanding, zei hij zondag in Tholen.

De grote aanwezigheid van FVD op sociale media is opmerkelijk. Baudet gebruikt die advertenties en zijn Twitteraccount om twijfels te zaaien over de coronacrisis en de coronamaatregelen, én over het verloop van de verkiezingen. Zo valt hij het EenVandaag Opiniepanel aan („vooringenomen vragen”), vraagt hij zich af of „de verkiezingen eerlijk zullen verlopen”, en zegt hij dat opiniepeiler Maurice de Hond ernaast zit met een peiling waarin hij FVD vier Kamerzetels geeft (een winst van twee). „Heb je de beelden van onze bijeenkomsten gezien? 45.000 leden!” Dat argument gebruikte Trump om opiniepeilers aan te vallen: mijn bijeenkomsten worden zo goed bezocht, ik móét wel voorop liggen.

Extreme uitspraken

Baudet organiseert fysieke campagnebijeenkomsten in het land, waar hij extreme uitspraken doet. In Gouda zei Baudet maandag dat hij het Neurenberg-tribunaal, dat na de Tweede Wereldoorlog nazi-kopstukken vervolgde, als „illegitiem” beschouwt. Want: „Ik ben tegen strafrecht met terugwerkende kracht.”

Over de verkiezingen zaait Baudet twijfel. Dit weekend zei hij dat de bevolking „tot razernij” wordt gedreven, en riep hij zijn aanhang op „samen met ons het grootste civiele leger te vormen dat dit land ooit gekend heeft”. Volgens Baudet worden stemmen „gedigitaliseerd” en „in een computer gestoken, wellicht eigendom van Dominion of een ander internationaal bedrijf dat van de mensenvriend George Soros is, en dan weet je niet meer wat er met de stemmen gebeurt”.

Die verdachtmaking behoort tot het Trump-draaiboek, net als het relativeren van de coronacrisis. Baudet roept bezoekers op last van de politie op anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren, maar zei er in Spijkenisse bij: „Het slaat helemaal nergens op, het is totaal belachelijk.” Baudet schudt handen, en noemde dat „de geheime groet van FVD’ers onder elkaar”. Baudet zei dit weekend zich niet te laten vaccineren, want „het slaat helemaal nergens op”. Corona is het enige onderwerp waar Baudet de confrontatie zoekt met Geert Wilders, omdat de PVV-lijsttrekker „meegaat” met het kabinet.

FVD werd de grootste partij van Nederland tijdens de Statenverkiezingen van 2019, maar scheurde eind vorig jaar, nadat racistische en antisemitische apps gelekt werden. Dit jaar lekten meer racistische apps, onder meer van Baudet zelf.

