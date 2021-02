Spotify breidt dienst uit naar 80 nieuwe landen

Muziekstreamingdienst Spotify breidt uit naar tachtig nieuwe landen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en de Cariben. Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt. Op dit moment is de dienst actief in 93 landen.

De streamingdienst wordt „in de komende dagen” beschikbaar in de ‘nieuwe’ landen. Met de uitbreiding komen er 1 miljard potentiële klanten bij voor het Zweedse bedrijf. Momenteel heeft de dienst zo’n 354 miljoen gebruikers, onder wie 155 miljoen betalende abonnees.

Hoewel het aantal abonnees blijft stijgen, is Spotify nog altijd verliesgevend. In het vierde kwartaal van 2020 draaide de dienst 125 miljoen euro verlies, zo blijkt uit de jongste kwartaalcijfers. In het vierde kwartaal van 2019 was dat nog 209 miljoen euro.