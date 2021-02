Slachtofferhulp opent loket voor mensen die steun willen bieden

Slachtofferhulp Nederland heeft maandag een platform gelanceerd met tips voor vrienden en familie om slachtoffers te ondersteunen. Voor het herstel na een gebeurtenis is volgens de organisatie niet alleen professionele hulp belangrijk, maar ook de steun van bekenden. Alleen weten zij vaak niet hoe ze de juiste steun kunnen bieden.

Op ‘Voor de Helpers’ staan praktische tips, tools en checklists waarmee mensen hun naasten kunnen helpen. Uit experimenten en onderzoek van Slachtofferhulp blijkt dat veel mensen niet weten hoe ze moeten reageren als een dierbare slachtoffer wordt van bijvoorbeeld seksueel geweld, mishandeling, beroving of verkeersongeval. De onzekerheid kan er voor zorgen dat het contact wordt gemeden. Volgens de organisatie is steun uit hun omgeving juist ontzettend belangrijk voor slachtoffers. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen die geen sociale steun krijgen meer risico lopen om ernstige psychische klachten te ontwikkelen.

De organisatie is al sinds 2019 bezig met het ontwikkelen van het platform, maar is vooral nu van belang, zegt bestuursvoorzitter Rosa Jansen. „Het afgelopen jaar zijn we als gevolg van de coronamaatregelen steeds meer thuis komen te zitten en zien we minder vrienden, familie en collega’s. Hierdoor kunnen slachtoffers hun hart minder vaak luchten, minder vaak hun verhaal doen.”

Adviezen

Een van de tips is dat je regelmatig kunt vragen hoe het met iemand gaat en dat je daarbij niet bang moet zijn om direct te zijn. Ook is het belangrijk om na te gaan wat het slachtoffer zelf wil. Daarbij moet je je eigen grenzen bewaken, zegt Slachtofferhulp, en kan het ook helpen om het over je eigen gevoelens te hebben. Er staat ook een mini-training online: ‘in zeven stappen beter helpen’. Aan de hand van voorbeelden, filmpjes en oefeningen laat het platform zien hoe je in verschillende situaties kunt reageren.

Naast een site voor de sociale omgeving, heeft Slachtofferhulp vandaag ook een platform gelanceerd voor professionals. Voor bijvoorbeeld leraren, zorgmedewerkers en sportcoaches die in hun werk slachtoffers tegenkomen en die beroepsmatig willen helpen.