Niets nieuws onder de zon, als het om Shell in Nigeria gaat. Ook ruim twintig jaar geleden, toen ik als beleggingsadviseur bij een bank werkte, waren er berichten over wantoestanden. Op een dag belde een klant, in geagiteerde staat: „Die aandelen Olie, verkoop ze! Ik wil ze niet meer, het is bloedgeld! Hoeveel winst heb ik erop?”

