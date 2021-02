Praten over seks? Kan. Xi kijkt wel mee

Toen Li Yuanjing in 2011 in Leiden ging studeren, verwonderde het haar hoe vrij haar huisgenotes over seks spraken. Ze deelde een woning met studentes uit Italië, Bulgarije en Colombia, en die namen regelmatig vriendjes mee naar huis. „Dat vond ik niet goed of fout, maar ik was er wel heel verbaasd over”, herinnert Li zich. „Vooral over hoe openlijk ze spraken over wat ze met die jongens deden in bed. Ze zeiden wat ze lekker vonden, en wat niet”, zegt Li, die nu weer in Beijing woont. „Dat was ik niet gewend, het maakte me verlegen. Ik lachte het onderwerp altijd weg.”

Li besloot om na terugkeer in China samen met een vriendin een website over seks te beginnen. Uit idealisme, aanvankelijk: „We droomden ervan om jonge vrouwen in China diezelfde vrijheid mee te geven die ik in Nederland had leren kennen. We wilden ze leren om hun eigen seksuele behoeften te onderkennen en ernaar te handelen, zonder schaamte en heel zelfverzekerd”, zegt Li via de telefoon.

Maar dat gaat zomaar niet in China. De seksuele moraal onder vooral stedelijke jongeren is de laatste decennia weliswaar veel vrijer geworden, maar openlijk over seks schrijven of praten op internet is de laatste jaren juist weer aanzienlijk moeilijker. Ook op onderwerpen als genderdiversiteit is de overheid niet bepaald dol.

Zo begon het ministerie van Onderwijs begin deze maand wederom een campagne om van jongens weer echte mannen te maken. Mannen van het type dat China graag ziet in het leger: stoer, gevechtsklaar en vooral niet verwijfd. Het moet afgelopen zijn met de adoratie voor het type zachte jongens zoals je die in Chinese boybands ziet. Het ministerie riep daarom ook op tot meer sport op school.

Dat heeft veel te maken met Xi Jinping. De Chinese leider streeft naar een steeds verdergaande controle over alle aspecten van de maatschappij. Hij wil „socialistische kernwaarden” bevorderen: de jeugd moet niet vervallen tot individualisme en seksueel hedonisme. In plaats daarvan wil Xi een moreel correct afgerichte jeugd die zich inzet voor de autoritaire eenheidsstaat.

In de praktijk leidde dat al eerder tot het verbieden van al te diepe decolletés in Chinese kostuumdrama’s, tot het blurren van oorbellen, de tatoeages en het roze haar van mannen op de televisie en tot het verwijderen van porno van internet. Xi’s streven leidde ook tot een grote, deels mislukte, campagne om homoseksualiteit van internet te weren.

Li en haar vriendin Zhang Lize, die journalistiek heeft gestudeerd in Singapore, kwamen er ook al snel achter dat schrijven over seks niet zomaar gaat. „We schreven een stuk waarin we precies uitlegden hoe je als vrouw een orgasme kon bereiken. Maar dat hebben we van de site moeten halen”, zegt Zhang, die net als Li volledig heeft geaccepteerd dat er in China nu eenmaal censuur is. Beiden spreken met dankbaarheid over de ruimte die ze nog wél krijgen.

Li en Zhang begonnen hun site, PeaCH SaYS, in 2015. Ze kregen al snel veel meer volgers dan ze hadden durven hopen. „We hadden succes met een ironisch stuk over welke dingen vrouwen in bed eigenlijk helemaal niet prettig vinden, al zeggen ze van wel”, vertelt Li. Het leverde ze één miljoen views en vijftigduizend nieuwe volgers op.

Een ware seksuele revolutie

Met die volgers kwamen de adverteerders. „We hebben nu zo’n 270.000 volgers, van wie ruim 60 procent vrouw is”, zegt Li. „80 procent van ons publiek is jonger dan 35 jaar.” Li en Zhang begonnen in 2015 met zijn tweeën, inmiddels leiden ze een rendabel bedrijf met nog acht medewerkers. Hun adverteerders zijn onder meer makers van seksspeeltjes voor vrouwen, maar ook make-upmerken, een yoghurtmerk en condoomfabrikant Durex.

Een van hun grote idolen is de beroemde socioloog en seksuoloog Li Yinhe. Li, inmiddels 69 en gepensioneerd, publiceerde in 1998 een boek over sadomasochisme, deels gebaseerd op eigen ervaringen. Ze zet zich al ruim twee decennia in voor wettelijke erkenning van het homohuwelijk in China, tot nu toe zonder succes.

Het is nog niet zo makkelijk om haar te spreken te krijgen. Haar voormalige werkgever is de Chinese Academy of Social Sciences (CASS), het meest gerenommeerde, nationale onderzoeksinstituut voor sociale wetenschappen in China. CASS moet eerst toestemming geven, maar dat gebeurt alleen onder de voorwaarde dat er iemand meeluistert van het Bureau voor Buitenlandse Betrekkingen van de stad waar Li woont. Het gesprek mag – officieel om redenen van corona – ook alleen per telefoon verlopen.

Li Yinhe woont in de Oost-Chinese kustplaats Weihai met haar man, die als vrouw werd geboren. Strikt genomen is het overigens haar vriend: „Ik wil zelf niet trouwen, ik woon liever samen”, zegt Li daarover. „Maar ik vind wel dat ik het recht zou moeten hebben om met hem te trouwen.”

Li noemt twee belangrijke gebeurtenissen die hebben geleid tot wat zij een ware seksuele revolutie in China noemt: „De ene is het afschaffen, in 1997, van een wet die seks buiten het huwelijk strafbaar stelde, en de andere is de ontwikkeling van internet.”

Door internet is het veel gemakkelijker geworden om informatie en potentiële partners te vinden, ook als je afwijkende seksuele voorkeuren hebt. Het heeft onder meer ertoe bijgedragen dat seks voor het huwelijk, vóór 1997 nog heel uitzonderlijk, nu vrijwel algemeen de regel is onder jongeren. Volgens een recent onderzoek naar seks en liefde in China trouwt minder dan 3 procent van de jongeren, geboren tussen 1995 en 2001, nog als maagd.

Maatschappelijke acceptatie

De maatschappelijke acceptatie van afwijkende seksuele voorkeuren is toegenomen. Volgens Li Yinhe worden transgenders misschien nog wel makkelijker geaccepteerd dan homoseksuelen. „Dat komt mogelijk doordat mensen medelijden hebben met een transgender: die kan het in hun ogen ook niet helpen dat hij of zij in het verkeerde lichaam is geboren”, aldus Li.

Homoseksualiteit ligt moeilijker legt ze uit, al is de maatschappelijke acceptatie wel gegroeid. „Misschien snappen mensen niet waarom twee gezonde mannen het met elkaar doen, in plaats van gewoon een vrouw te zoeken. Ze vinden dat zonde van die mannen.” Toch treedt de overheid er juist strenger tegen op: zo ging de Gay Pride in Shanghai in 2020 voor het eerst in ruim tien jaar niet door onder druk van de overheid.

Li en Zhang hebben recent het accent op hun site verlegd. „We hebben het minder over seks op zich en we vragen meer aandacht voor genderdiversiteit, voor verschillende seksuele oriëntaties en voor girlpower”, zegt Li „We hebben bijvoorbeeld een interview gepubliceerd met een transgender”, zegt ze. „Dat leidde niet tot problemen.”

Ook Li Yinhe constateert dat op sommige gebieden de laatste tijd vooruitgang wordt geboekt. Zo komen prostituees sinds eind 2019 niet meer in heropvoedingskampen terecht en ook op het gebied van seksuele voorlichting is meer mogelijk geworden. „Inmiddels is het idee dat we seksuele voorlichting moeten geven algemeen geaccepteerd, ook door de overheid”, zegt Li.

In de praktijk gaat het nog wel lastig. Ze vertelt over een boek voor kinderen in de achtste groep van de basisschool waarin alle aspecten van seksualiteit werden behandeld, ook homoseksualiteit en genderdiversiteit. „Het hoofd van een basisschool gaf de kinderen een exemplaar mee naar huis”, vertelt Li. „Toen ging het mis. Sommige ouders werden kwaad op de school. Hoe kon die hun jonge kinderen zulke dingen leren?” De boeken verdwenen weer uit het curriculum.

‘Dat stond niet op de vragenlijst’

Op de vraag of Li Yinhe zich nog steeds inzet voor het homohuwelijk, grijpt de man van het Bureau voor Buitenlandse Betrekkingen in: „Dat stond niet op het lijstje vragen dat vooraf is ingediend”, geeft hij als reden. Toch zegt Li Yinhe er iets over. Nee, de wetgeving daarover wordt ook deze keer weer niet besproken op het Volkscongres, en nee, het zit er ook niet in dat dat binnenkort gebeurt.

Li Yinhe ziet vooral traditionele redenen voor het opvallende contrast tussen een vrijere seksuele moraal in de dagelijkse praktijk en de steeds grotere hindernissen om het daar in het openbaar over te hebben. „China is van oudsher vrijer in opvattingen over seksualiteit dan christelijke culturen. Seks is hier niet omgeven met schuld en niet verbonden aan zonde”, aldus de seksuoloog. „Het wordt samen met eten gezien als een van de grote natuurlijke behoeften die gewoon bevredigd moeten worden. De opbouw van seksuele spanning wordt wel vergeleken met een fles waar steeds meer water in loopt totdat die dreigt over te lopen. Dan moet je iets met die behoefte doen. Het maakt daarbij traditioneel niet uit op wie die behoefte zich richt, of dat een man is of een vrouw.”

Dat je over seks vervolgens toch slechts moeizaam kunt schrijven en publiceren, is volgens Li terug te voeren op de strenge regels die China traditioneel erop nahoudt voor wat op schrift wordt vastgelegd: „Als je ook maar één karakter verkeerd schrijft, is dat laakbaar, strafbaar. En dat is altijd zo geweest”. President Xi heeft weinig anders gedaan, besluit ze, dan die traditie weer in volle glorie herstellen.