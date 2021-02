Politie bevrijdt baby in boodschappentas uit vuilniscontainer

De politie heeft zondagavond een levende baby aangetroffen in een ondergrondse vuilniscontainer in het Amsterdamse Holendrecht. Het kindje is met behulp van de brandweer uit de container bevrijd en direct daarna naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een pasgeboren meisje.

Zondagavond werd bij de politie melding gemaakt van het geluid van een huilende baby uit een vuilniscontainer aan het Meernhof. Met hulp van de brandweer werd de container gecontroleerd. Nadat verschillende vuilniszakken uit de ondergrondse container werden gehaald, hoorden ze het baby’tje zelf huilen. Uiteindelijk haalt de brandweer een gele boodschappentas met huilende baby erin tevoorschijn. De straat werd afgezet zodat de recherche nader onderzoek kon doen.

Het kind ligt in het ziekenhuis en haar gezondheid is volgens de politie „stabiel”. Het is niet bekend wie de ouders van het kindje zijn. De politie roept getuigen op zich te melden.