Oproep: hoe heeft jouw (klein)kind het coronajaar beleefd?

NRC gaat een eenmalige kinderkrant maken waarin we gaan terugblikken op één jaar corona in Nederland. In de krant willen we zoveel mogelijk kinderen aan het woord laten, dus we doen een oproep:

Heb je (klein)kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar dan horen we graag van ze:

Wat neem je mee uit dit coronajaar en wat laat je achter? (Bijvoorbeeld: ‘Dat ik mijn ouders meer ben gaan zien’ neem ik mee, en ‘Dat ik zoveel op een computer moest leren’ laat ik achter)

Met welke levensvragen loop je rond? (Bijvoorbeeld: ‘Word alles ooit weer normaal?’, maar ook: ‘Wat kan ik doen tegen nachtmerries?’)

Wat waren voor jou echte lifesavers in dit voorbije jaar? (Bijvoorbeeld: een game, een huisdier, een nieuwe hobby)

We zoeken dus vooral voorbeelden, vragen en ervaringen. Vertel ons wat volgens jouw (klein-)kinderen in de krant moet en misschien komen ze zo zélf wel in de krant terecht. De antwoorden kunnen gemaild worden naar: kinderkrant@nrc.nl. Naar aanleiding van de antwoorden op de vragen kan een redacteur contact opnemen.

