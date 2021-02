NASA geeft beelden vrij van landing Marsverkenner

Ruimtevaartorganisatie NASA heeft maandag videobeelden vrijgegeven van de landing van het karretje op Mars afgelopen donderdag. De verkenner, genaamd Perseverance (Volharding), streek donderdag neer op de rode planeet. De robotverkenners moet tijdens de missie missie gesteente verzamelen, dat terug op aarde kan worden onderzocht.

Op de beelden is te zien hoe de parachute opengaat op het moment dat de Marsrobot met ongeveer zestienhonderd kilometer per uur op de rode planeet afstuift. Na het hitteschild te hebben afgestoten, maakt het voertuig uiteindelijk een zachte landing in een stofwolk op de krater Jezero, het onderzoeksgebied van de Perseverance. Die was van dichtbij te volgen dankzij camera’s op de rover. Vervolgens wordt ingezoomd op het stenige oppervlak van de planeet.

Eenmaal geland heeft de robot ook de allereerste geluidsopname ooit gemaakt op Mars. Ook deze is maandag vrijgegeven. „Nu je Mars hebt gezien, luister ernaar”, aldus de NASA over het subtiele geluid van een windstoot. De geplande terugkomst van Perseverance op aarde is op z’n vroegst in 2031.